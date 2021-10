T20 World Cup 2021 Live Streaming: कब और कहां देखें आयरलैंड vs vs नीदरलैंड्स और श्रीलंका vs नामिबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

T20 World Cup 2021 Live Streaming: When and where to watch Round 1 matches on TV and online.

ICC T20 World Cup 2021: यूएई-ओमान में संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे विश्व कप 2021 टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी दो मुकाबले खेले जाने हैं। 18 अक्टूबर, सोमवार को पहला मुकाबला आयरलैंड और नीदरलैंड्स के बीच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच शाम सात बजे से श्रीलंका और नामिबिया के बीच होगा। दोनों मुकाबले अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जाने हैं। टी20 विश्व कप के पहले राउंड के मैच कब होंगे? 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप के राउंड 1 मैच 17 से 22 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। टी20 विश्व कप के पहले राउंड में कितने ग्रुप होते हैं? 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप के पहले दौर में आठ टीमें दो ग्रुप में विभाजित होंगी। आयरलैंड, नामीबिया, श्रीलंका और नीदरलैंड ग्रुप ए में हैं, जबकि बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड और ओमान ग्रुप बी में। राउंड 1 मैचों का शेड्यूल: 17 अक्टूबर – ओमान बनाम पापुआ न्यू गिनी, मस्कट (दोपहर 3:30); बांग्लादेश बनाम स्कॉटलैंड, मस्कट (शाम 7:30 बजे) 18 अक्टूबर – आयरलैंड बनाम नीदरलैंड, अबू धाबी (दोपहर 3:30); श्रीलंका बनाम नामीबिया, अबू धाबी (शाम 7:30 बजे) 19 अक्टूबर – स्कॉटलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी, मस्कट (शाम 3:30 बजे); ओमान बनाम बांग्लादेश, मस्कट (शाम 7:30 बजे) 20 अक्टूबर – नामीबिया बनाम नीदरलैंड, अबू धाबी (दोपहर 3:30); श्रीलंका बनाम आयरलैंड, अबू धाबी (शाम 7:30 बजे) 21 अक्टूबर – बांग्लादेश बनाम पापुआ न्यू गिनी, मस्कट (शाम 3:30 बजे); ओमान बनाम स्कॉटलैंड, मस्कट (शाम 7:30 बजे) 22 अक्टूबर – नामीबिया बनाम आयरलैंड, शारजाह (शाम 3:30 बजे); श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, शारजाह (शाम 7:30 बजे) भारत में कहां देख सकते हैं टी20 विश्व कप के मैच? टी20 विश्व कप के मैच स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स एचडी और डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाए जाएंगे। भारत में ऑनलाइन कहां देख सकते हैं विश्व कप के मैच? T20 World Cup के मैचों को Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है।