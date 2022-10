नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का अभी तक का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं 23 अक्टूबर को पाकिस्तान को मात दी और उसके बाद गुरुवार (27 अक्टूबर) को खेले गए मैच में नीदरलैंड को 56 रन से हराया. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन का मजबूत स्कोर बनाया. इसके बाद नीदरलैंड्स को 9 विकेट पर 123 के स्कोर पर रोक दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में चोटी पर पहुंच गई है. साउथ अफ्रीका फिलहाल दूसरे स्थान पर है.

भारत की ओर से विराट कोहली ने एक बार फिर उपयोगी पारी खेली. वह एक बार फिर नाबाद रहे. कोहली ने 44 गेंद पर 62 रन बनाए. कोहली जब क्रीज पर उतरे तो केएल राहुल सिर्फ नौ रन बनाकर पविलियन लौट चुके थे. कोहली ने रोहित के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की. रोहित ने 53 रन बनाए. इसके बाद सूर्यकुमार यादव (25 गेंद पर 51 नाबाद रन) के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 95 रन जोड़े.

Gilchrist meets Kohli and he seems impressed?? pic.twitter.com/BciNf1jV6h

— Kanav Bali? (@Concussion__Sub) October 27, 2022