टी-20 विश्व कप सुपर-12 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पांच विकेट से हराया. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य रखा था, दक्षिण अफ्रीकी टीम ने लक्ष्य को आखिरी ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारतीय टीम की इस हार की वजह टीम की घटिया बल्लेबाजी रही, वहीं टीम ने क्षेत्ररक्षण में भी निराश किया. 12वें और 13वें ओवर में भारत के पास विकेट लेना का मौका था, मगर टीम ने मौका गंवा दिया और यही मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

विराट कोहली ने मैच के 12वें ओवर में मारक्रम का आसान कैच ड्रॉप किया. अश्विन के 12वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मारक्रम ने डीप मिड विकेट पर हवा में खेला, गेंद कोहली के पास गई, पर कोहली ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया. वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने एक आसान रन आउट का मौका गंवा दिया. 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मिलर ने शॉट खेला, रोहित के पास आसान रन आउट का मौका था, मगर रोहित इससे चूक गये. दो जीवनदान के बाद मारक्रम और मिलर ने शानदार पारी खेली.

Reaction of Virat Kohli when Rohit Sharma missed run out

Reaction of Rohit Sharma when Virat Kohli dropped catch ?? pic.twitter.com/LxfS83deJp

