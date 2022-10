सिडनी में टी-20 विश्व कप के सुपर-12 मैच में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने हैं. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर विस्फोटक बल्लेबाजी की है. रिली रोसो और क्विंटन डी कॉक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. मैच के 11वें ओवर में बांग्लादेश के फील्डर ने ऐसी गलती की, जो टीम पर भारी पड़ी और दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी के रूप में पांच रन और मिले.

शाकिब अल हसन के ओवर की आखिरी बॉल पर विकेटकीपर नुरूल हसन की गलती से बांग्लादेश पर पेनल्टी लगाई गई. जब गेंदबाज़ भाग रहे थे, कीपर नुरुल हसन अपनी जगह से हट गए. आईसीसी के नियमों के अनुसार ऐसा करने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है. अंपायर ने दक्षिण अफ्रीका को पांच अतिरिक्त रन दिए.

South Africa has been awarded five penalty runs after Bangladesh wicketkeeper Nurul Hasan moved from his position during the final delivery of Shakib Al Hasan’s most recent over.#T20WorldCup #SAvBAN pic.twitter.com/qZwTJTINvt

— Nic Savage (@nic_savage1) October 27, 2022