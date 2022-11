एडिलेड. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के प्लेयर्स रिलेक्स नजर आ रहे हैं. सेमीफाइनल मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम के सदस्यों ने इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया. वहीं मोहम्मद शमी टीम से छुट्टी लेकर जंगल घूमने निकले. शमी ने मंगलवार को ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आराम करते दिख रहे हैं.

मोहम्मद शमी ने ट्वीट किया…जंगल में कोई वाई-फाई नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको एक बेहतर कनेक्शन मिलेगा.

There’s no Wi-Fi in the forest, but I promise you’ll find a better connection. #mdshami #mdshami11 #naturephotography #india #australia pic.twitter.com/1JRZn1I5NT

— Mohammad Shami (@MdShami11) November 8, 2022