टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के वॉर्मअप मैच का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. 10 अक्टूबर से वॉर्मअप मैच की शुरूआत होगी. भारतीय टीम को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्मअप मैच खेलना है. वॉर्मअप मुकाबले की शुरूआत वेस्टइंडीज और यूएई के खिलाफ मैच से होगी.

भारतीय टीम का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, वहीं 19 अक्टूबर को टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

टी-20 वर्ल्ड कप वॉर्मअप मैच का पूरा शेड्यूल:

10 अक्टूबर- वेस्टइंडीज VS यूएई

10 अक्टूबर- स्कॉटलैंड VS नीदरलैंड्स

10 अक्टूबर- श्रीलंका VS जिम्बाब्वे

11 अक्टूबर- नामीबिया VS आयरलैंड

12 अक्टूबर- वेस्टइंडीज VS नीदरलैंड्स

13 अक्टूबर- जिम्बाब्वे VS नामीबिया

13 अक्टूबर- श्रीलंका VS आयरलैंड

13 अक्टूबर- स्कॉटलैंड VS यूएई

17 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया VS इंडिया

17 अक्टूबर- न्यूजीलैंड VS दक्षिण अफ्रीका

17 अक्टूबर- इंग्लैंड VS पाकिस्तान

17 अक्टूबर- अफगानिस्तान VS बांग्लादेश

19 अक्टूबर- अफगानिस्तान VS पाकिस्तान

19 अक्टूबर- बांग्लादेश VS दक्षिण अफ्रीका

19 अक्टूबर- न्यूजीलैंड VS इंडिया

The warm-up matches ahead of the ICC Men’s #T20WorldCup 2022 begin on October 10.

Full fixture list for all 16 teams ?https://t.co/5uTzZN58nx

— ICC (@ICC) September 27, 2022