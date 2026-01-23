This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
वर्ल्ड कप पर नहीं पड़ेगा कोई असर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बांग्लादेश को ही सुनाया
नई दिल्ली: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश अपनी टीम भारत भेजने को तैयार नहीं है. मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इस वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने की नौबत आ गई है. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया का मानना है कि इससे विश्व कप कोई असर नहीं पड़ेगा. कनेरिया का कहना है कि बांग्लादेश का भारत न जाना एक निराशाजनक फैसला है. और भविष्य में इसका असर पाकिस्तान के क्रिकेट पर पड़ेगा.
दानिश कनेरिया ने कहा, ‘बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया गया. बिना वजह से काम करने वाले लोगों को मारा जा रहा था. यह देखना काफी निराशाजनक था. इस वजह से भारत में बांग्लादेश को लेकर गलत छवि बनी और इसी वजह से केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए चुने गए मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया.’
उन्होंने कहा, “टी20 विश्व कप की बात करें तो बीसीसीआई या आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कभी नहीं कहा गया कि वे भारत नहीं आ सकते. आईसीसी की हर सदस्य टीम को किसी भी वैश्विक टूर्नामेंट में कड़ी सुरक्षा मिलती है. बांग्लादेश को भी अच्छी सुरक्षा मिलती है. बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस डर से उन्होंने भारत न जाने का फैसला लिया. आईसीसी की बैठक में सभी क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि मौजूद थे और बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ पाकिस्तान का वोट गया. इससे स्पष्ट है कि भारत में सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है.”
कनेरिया ने कहा, ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, भविष्य में उसे उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्हें आईसीसी की बात माननी चाहिए थी. आखिरी समय में शेड्यूल बदलना मुश्किल होता है. भविष्य में अब भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेगी. इसका नुकसान बांग्लादेश को होगा. बांग्लादेश के नहीं खेलने से विश्व कप पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’
कनेरिया ने कहा कि बांग्लादेश को भविष्य का सोचते हुए भारत में विश्व कप खेलने जाना चाहिए था. अगर बांग्लादेश आईसीसी की बात मानकर भारत में विश्व कप खेलने चली जाती तो मुस्तफिजुर रहमान वाला प्रकरण समाप्त हो जाता. अगले साल आईपीएल में आप कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खेलते हुए देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बांग्लादेश ने खुद भी अपना रास्ता बंद कर लिया. बांग्लादेश के न जाने से आईसीसी या बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
पाकिस्तान का बांग्लादेश का साथ देने और टी20 विश्व कप से बाहर होने की संभावना पर कनेरिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा. अगर ऐसा होता है तो नुकसान पाकिस्तान का होगा. बांग्लादेश की जगह जिस तरह स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान की जगह भी किसी टीम को मौका दिया जा सकता है. नई टीमें अच्छा खेल रही हैं. मौका जिसे भी मिलेगा, उसके लिए फायदेमंद होगा.
क्रिकेट में राजनीतिक दखल ज्यादा होने और इसकी चर्चा होने के सवाल पर कनेरिया ने कहा कि अगर क्रिकेट की तकनीक पर बात की जाए, तो लोगों को पसंद कम आती है. विराट और बाबर की तुलना और शाहीन और बुमराह की तुलना लोग ज्यादा पसंद करते हैं. मुझे लगता है कि सीनियर क्रिकेटर जो अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से क्रिकेट पर बोलते हैं, उन्हें राजनीति से दूर रहते हुए क्रिकेटरों और उनके प्रदर्शन पर चर्चा करनी चाहिए. यह ज्यादा अहम है. राजनीतिक चर्चाओं और उन पर बयानों से बचना चाहिए. क्रिकेट और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए.