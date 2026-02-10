This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: श्रीलंका कैसे बना 'शांतिदूत', क्रिकेट डिप्लोमेसी से यूं मानी शहबाज सरकार
पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होगा. और इसमें श्रीलंका का बड़ा योगदान होने की बात कही जा रही है. सोमवार देर रात पाकिस्तान सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि वह इसके लिए राजी है.
T20 World Cup 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा. 10 दिन तक ड्रामा चलने के बाद पाकिस्तान सरकार ने बॉयकॉट से यू-टर्न ले लिया. 1 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से यह ऐलान किया गया था कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेगा. लेकिन करीब 10 दिन तक चले ड्रामे के बाद आखिर यह फैसला लिया गया कि कोलंबो में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.
पाकिस्तानी सरकार ने 9 फरवरी को देर रात इस बात की घोषणा अपने एक्स अकाउंट पर की. इसमें सिलसिलेवार बताया गया कि आखिर हुआ क्या था. इस पोस्ट में दावा किया गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमारा दिसानायके ने शहबाज शरीफ से भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की थी. इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह मैच खेलने को कहा.\
पहले क्या कहा था पाकिस्तान ने
पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वह बांग्लादेश के सपोर्ट में पूरे टी20 वर्ल्ड कप का भी बहिष्कार कर सकता है. हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर दिया. वह बाकी मैचों में खेलने को तैयार था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से इनकार किया था. वह लगातार श्रीलंका में अपने मैच शिफ्ट करने के लिए कह रहा था. लेकिन आईसीसी ने इससे इनकार कर दिया था.
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया फोन
पाकिस्तान सरकार ने पोस्ट किया. इस पोस्ट में बताया गया कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसा रहा. इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर दिसानायके के बीच फोन पर बात हुई. इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत-पाक मैच खेलने का प्रस्तावित मैच खेलने का अनुरोध किया.
पाकिस्तान और आईसीसी के बीच इस विवाद के बीच श्रीलंका ने शांतिदूत बनने का फैसला किया. श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से बात की. रविवार 8 फरवरी को कोलंबो और इस्लामाबाद के बीच उच्चायोग में बात हुई. शुरुआती बातचीत के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बात हुई. अंग्रेजी अखबार द हिन्दू ने श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेराथ के हवाले से इसे ‘क्रिकेट डिप्लोमेसी’ कहा.
श्रीलंका ने जहां बातचीत का सिलसिला शुरू किया वहीं पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि कि बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक अनुरोध किया. पाकिस्तानी सरकार के इस पोस्ट में कहा गया, ‘पाकिस्तानी सरकार ने पीसीबी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मिले आधिकारिक आधिकारिक अनुरोध और श्रीलंका से हुई बातचीत, साथ ही यूएई और अन्य मेम्बर देशों के साथ चर्चा की समीक्षा की है. इन बातचीत के आधार पर पाकिस्तानी सरकार हालिया चुनौतियों का कोई उचित हल तलाश रही है.’ इस पोस्ट में श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत को गर्मजोशी और दोस्ताना बताया गया. इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं. पाकिस्तानी सरकार के पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से इस मसले को सुलझाने के लिए गंभीरता से विचार करने को कहा.
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा पोस्ट
इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया. उन्होंने कहा कि वह यह जानकर खुश हूं कि कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से ही होगा.
टूर्नामेंट का सह मेजबान होने के नाते श्रीलंका आईसीसी और सभी का उनके प्रयासों के लिए शुक्रिया अदा करता है. श्रीलंका नहीं भूला है कि 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और भारत ने उसके साथ कैसे एकजुटता दिखाई थी. उस वक्त वे कोलंबों में खेले थे जबकि अन्य टीमों ने सुरक्षा कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया था.
पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा गया
पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि उसने जो मांगें आईसीसी के सामने रखी थीं वे मान ली गई हैं. हालांकि इंडिया टुडे ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तीनों मांगे आईसीसी ने खारिज कर दी हैं. आईसीसी का इन बातों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन आईसीसी ने इतना जरूर कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में नहीं खेलने पर बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी. इसके साथ ही बांग्लादेश से जब पिछले साल महिला टी20 वर्ल्ड कप दुबई शिफ्ट किया गया था तो इसके एवज में उसे एक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाए. इस पर सहमति बनी है कि 2028-31 के बीच बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट मिलेगा. यह 2028 का अंडर-19 वर्ल्ड कप भी हो सकता है.
क्या थी पाकिस्तानी की मांगें
पाकिस्तान की मांग थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज की बहाली होनी चाहिए.
भारतीय खिलाड़ी मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने चाहिए.
भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राएंगुलर सीरीज होनी चाहिए.