क्या टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में फिर आमने-सामने हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान ? जानें समीकरण

भारत और पाकिस्तान सुपर-8 में अलग-अलग ग्रुप में शामिल है. भारतीय टीम जहां सुपर-8 में साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से भिड़ेगी, वहीं पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड, इग्लैंड और श्रीलंका से भिड़ेगी.

Ind vs pak Toss

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की सुपर-8 की टीमें तय हो गई है. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान, ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने जगह बनाई है. सुपर-8 में इन टीमों को दो-दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ग्रुप 1 में है, वहीं ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम है. टी-20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट फैंस के बीच भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अलग उत्साह रहता है. लीग स्टेज में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया. टी-20 वर्ल्ड के सुपर-8 में दोनों टीमों ने जगह बनाई है, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के एक और मुकाबले को लेकर समीकरण बन रहे हैं.

भारत और पाकिस्तान सुपर-8 में अलग-अलग ग्रुप में शामिल है. भारतीय टीम जहां सुपर-8 में साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से भिड़ेगी, वहीं पाकिस्तान का सुपर-8 में सामना न्यूजीलैंड, इग्लैंड और श्रीलंका से होगा.सुपर-8 में भारत-पाकिस्तान की टक्कर नहीं होनी है, मगर सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होने के आसार है.

सेमीफाइनल में भारत-पाकिस्तान का हो सकता है मुकाबला

सेमीफाइनल मुकाबले क्रॉस-ग्रुप होते हैं. यानि ग्रुप 1 के टॉप की टक्कर ग्रुप 2 के सेकंड टीम से और ग्रुप 1 का सेकंड का मुकाबला ग्रुप 2 की टॉप टीम से होता है. अगर भारत ग्रुप 1 में टॉप रहता है और पाकिस्तान ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर रहता है या फिर भारत ग्रुप 1 में दूसरे नंबर पर रहता है और पाकिस्तान ग्रुप-2 में टॉप करता है तो सेमीफाइनल में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है.

फाइनल में भी भिड़ सकती है दोनों टीमें

सुपर-8 स्टेज के बाद अगर भारतीय टीम टॉप पर रही और पाकिस्तान की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही और दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले विरोधी टीम से जीत लिए तो दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और फाइनल में फैंस को एक बार फिर भारत-पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अगर आगे टी-20 वर्ल्ड कप में होता है तो वह श्रीलंका के कोलंबो में ही खेला जाएगा. भारतीय टीम पाकिस्तान से मुकाबले के लिए कोलंबो का दौरा करेगी.

