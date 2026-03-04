add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • टी-20 वर्ल्ड कप ने व्यूअरशिप में तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत-वेस्टइंडीज मैच ने भी बनाया कीर्तिमान

टी-20 वर्ल्ड कप ने व्यूअरशिप में तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत-वेस्टइंडीज मैच ने भी बनाया कीर्तिमान

आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा, आज रात से टूर्नामेंट के नॉक-आउट मैच शुरू हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भारतीय फैंस से हमारे इवेंट्स को मिलने वाला बहुत सारा प्यार और भी रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेगा.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 4, 2026 4:28 PM IST

Team India records
Team India records

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 ने इतिहास रच दिया है, यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एडिशन बन गया है, अकेले भारत में दर्शकों की संख्या 500 मिलियन को पार कर गई है, जो किसी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा है.

आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

भारत में व्यूअरशिप 500 मिलियन को पार: जय शाह

जय शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का का सफ़र इसे अब तक का सबसे ग्लोबल और आसान क्रिकेट इवेंट बनाने के मकसद से शुरू हुआ था, मुझे खुशी है कि भारत में इस इवेंट की व्यूअरशिप 500 मिलियन को पार कर गई है, जो इतिहास में किसी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा है, यह देखकर भी खुशी हुई कि जियोहॉटस्टारपर एक साथ 60.5 मिलियन व्यूअरशिप देखी गई।

उन्होंने आगे लिखा, आज रात से टूर्नामेंट के नॉक-आउट मैच शुरू हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भारतीय फैंस से हमारे इवेंट्स को मिलने वाला बहुत सारा प्यार और भी रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेगा.

सेमीफाइनल-फाइनल मुकाबला अभी बाकी

टूर्नामेंट के दो सेमीफाइनल और फाइनल अभी खेले जाने बाकी हैं, लेकिन उसने 2024 में अमेरिका में खेले गए टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है. इंडिया का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से एक हाई-प्रोफ़ाइल मैच में होगा. एक ज़बरदस्त दुश्मनी को फिर से शुरू करते हुए, जबकि न्यूज़ीलैंड कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरे नॉकआउट मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. दोनों मुकाबलों में ज़बरदस्त बैटिंग, टैक्टिकल लड़ाइयां और हाई-प्रेशर ड्रामा होने का वादा किया गया है, जिसमें फ़ाइनल में जगह दांव पर लगी है.

भारत और वेस्ट इंडीज मैच ने भी बनाया रिकॉर्ड

ICC की स्ट्रीमिंग सर्विस, जो ग्रोथ वाले इलाकों में फ़ैंस को सर्विस देती है, ने भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सुपर 8 मैच के दौरान एक साथ स्ट्रीमिंग का नया रिकॉर्ड बनाया, जो ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 फ़ाइनल के दौरान हासिल किए गए पिछले पीक को पार कर गया.

10 बिलियन वीडियो व्यूज़

ICC.tv ने 2024 के पूरे इवेंट में कुल यूज़र्स की संख्या और देखे गए कुल मिनटों को भी पहले ही पार कर लिया है। पिछले टूर्नामेंट के इसी स्टेज की तुलना में, यूनिक यूज़र्स में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कुल प्लेटाइम में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, ICC ने 10 बिलियन वीडियो व्यूज़ को पार कर लिया है और 2024 में हासिल किए गए 16 बिलियन वीडियो व्यूज़ को पार करने की राह पर है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: