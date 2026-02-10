T20 World Cup 2026 के बीच BCCI का बड़ा फैसला, वाइफ-मंगेतर नहीं होंगी पूरे टूर्नामेंट में साथ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फैसला लिया है कि खिलाड़ियों के साथ इस वर्ल्ड कप में उनका परिवार नहीं रह सकता है. इस बारे में खिलाड़ियों ने बोर्ड से बात की थी.

tilak-varma-indian-team

T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान परिवार को भारतीय क्रिकेटर्स के साथ रहने की इजाजत नहीं होगी. यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की उस नीति को आगे बढ़ाया गया है. खबर है कि टीम प्रबंधन ने परिवार को क्रिकेटर्स के साथ रहने देने की इजाजत देने के बारे में बात की थी. बोर्ड की नीति है कि अगर दौरा 45 दिन या उससे ज्यादा का है तो परिवार (पार्टनर और बच्चों) अधिकतम 14 दिन साथ रह सकता है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बीसीसीआई के अपने सूत्रों के हवाले से इस मुद्दे पर खबर की है. इसमें कहा गया, ‘भारतीय टीम प्रबंधन ने इस बारे में बीसीसीआई पूछा है कि क्या खिलाड़ियों की पत्नी या मंगेतर टीम के साथ यात्रा कर सकती हैं या क्या वे उनके साथ रह सकती हैं. बोर्ड ने साफ कर दिया कि परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेगा. अगर वे चाहें तो उनके लिए अलग इंतजाम कर सकते हैं.’

भारतीय टीम का सिर्फ एक मैच कोलंबो में

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम चार में से तीन ग्रुप मैच घरेलू मैदानों पर ही खेलेगी. एक मैच कोलंबों में होगा. पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा. ऐसा नही है कि सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान ही परिवार को खिलाड़ियों के साथ रहने देने की इजाजत नहीं है. वर्ल्ड कप से पहले भारत ने कई द्विपक्षीय सीरीज खेली थीं और इसमें भी परिवार को साथ रहने देने की इजाजत नहीं दी गई थी.

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर को आरामदेह बनाने का इंतजाम भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से किया गया है. टीम पूरे टूर्नामेंट में प्राइवेट चार्टर से ही यात्रा करेगी. खिलाड़ियों के भोजन के लिए भी अच्छा इंतजाम है. खिलाड़ियों के निजी शेफ हैं. उन्हें करीबी होटलों में बुक किया गया है. वे वहां उनके लिए भोजन बनाते हैं और फिर खिलाड़ियों को भेजते हैं.

बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद BCCI ने बदला फैसला

परिवार का खिलाड़ियों के साथ यात्रा न करना कोई नहीं बात नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार के बाद बीसीसीआई ने नए निर्देश जारी किए थे. पहले, खास तौर पर कोविड के आने के बाद बोर्ड ने परिवार को साथ रखने के नियम में ढील दी थी. तब परिवार पूरे दौरे पर खिलाड़ियों के साथ रह सकता था.

हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि कुछ सपोर्ट स्टाफ ने निजी रूप से बताया कि कुछ खिलाड़ी अनौपचारिक टीम मीटिंग और प्लानिंग सेशन में नहीं आते थे. बल्कि वे अपने परिवार के साथ रहने को तरजीह देते थे. और फिर बोर्ड ने पुरानी नीति पर लौटने पर फैसला किया.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/