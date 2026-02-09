This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
VIDEO: नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले गौतम गंभीर के घर डिनर पर पहुंची टीम इंडिया
ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच के लिए रविवार दोपहर में ही नई दिल्ली पहुंच गई थी.
भारत और नामीबिया की टीम गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होगी. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया दिल्ली पहुंच चुकी है. मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को नई दिल्ली में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे ग्रुप A मैच से पहले अपने घर पर पूरी टीम के लिए डिनर रखा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी डिनर में मौजूद थे.
गंभीर ने हेड कोच के तौर पर अपने समय में दूसरी बार पूरी टीम के लिए डिनर रखा है। इससे पहले यह मौका पिछले अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के दौरान था. यह गौतम गंभीर की एक और टीम-बिल्डिंग एक्सरसाइज लगती है. मुंबई में इससे पहलेगंभीर और इंडियन टीम के कई मेंबर्स भगवान गणेश की पूजा करने के लिए मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे.
भारतीय टीम ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच के लिए दिन में ही नई दिल्ली पहुंच गई थी. यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.
यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया की जीत से शुरुआत
डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक नर्वस जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में अपने कैंपेन की शुरुआत की. कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी से पहले भारत एक समय 77/6 पर था, जिससे मेजबान टीम 20 ओवर में 161/9 का मामूली टोटल बना सकी, इसके बाद भारत ने पेसर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से भारत ने मुकाबले को आसानी से जीत दिला दी.
डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर घरेलू वर्ल्ड कप में उतरते हुए भारत पर अपने तीसरे खिताब के लिए बड़ी उम्मीदों का दबाव है, ओपनर से एक दिन पहले उन्हें झटका लगा जब ऑलराउंडर हर्षित राणा को चोट की वजह से बाहर होना पड़ा और दूसरी बुरी खबर यह रही कि पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह ने बीमारी की वजह से मैच से बाहर रहने का फैसला किया.
