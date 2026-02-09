add cricketcountry as a Preferred Source
VIDEO: नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले गौतम गंभीर के घर डिनर पर पहुंची टीम इंडिया

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच के लिए रविवार दोपहर में ही नई दिल्ली पहुंच गई थी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 9, 2026 7:56 AM IST

Gautam Gambhir Dinner Party
भारत और नामीबिया की टीम गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होगी. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया दिल्ली पहुंच चुकी है. मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को नई दिल्ली में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे ग्रुप A मैच से पहले अपने घर पर पूरी टीम के लिए डिनर रखा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी डिनर में मौजूद थे.

गंभीर ने हेड कोच के तौर पर अपने समय में दूसरी बार पूरी टीम के लिए डिनर रखा है। इससे पहले यह मौका पिछले अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के दौरान था. यह गौतम गंभीर की एक और टीम-बिल्डिंग एक्सरसाइज लगती है. मुंबई में इससे पहलेगंभीर और इंडियन टीम के कई मेंबर्स भगवान गणेश की पूजा करने के लिए मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे.

SL VS IRE T20 WC 2026: तीक्ष्णा- हसरंगा की फिरकी से आयरलैंड पस्त, श्रीलंका की जीत से शुरुआत

भारतीय टीम ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच के लिए दिन में ही नई दिल्ली पहुंच गई थी. यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

T20 WC 2026: उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बची इंग्लैंड की टीम, नेपाल ने छुड़ाए पसीने

यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया की जीत से शुरुआत

डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक नर्वस जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में अपने कैंपेन की शुरुआत की. कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी से पहले भारत एक समय 77/6 पर था, जिससे मेजबान टीम 20 ओवर में 161/9 का मामूली टोटल बना सकी, इसके बाद भारत ने पेसर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से भारत ने मुकाबले को आसानी से जीत दिला दी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

