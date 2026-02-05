add cricketcountry as a Preferred Source
T20 World Cup 2026: ग्रुप-ए का पूरा शेड्यूल, कब और कहां खेल पाएंगे मुकाबले

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 5, 2026 4:55 PM IST

ICC T20 World Cup 2026 Trophy

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत सात फरवरी से हो रही है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग ले रही हैं. हर ग्रुप से चोटी की दो टीमें सुपर-8 में जाएंगी. इसके बाद दोनों ग्रुप की चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.

T20 World Cup 2026 ग्रुप ए (GROUP A)


पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपने मुकाबले का बहिष्कार कर दिया है. 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना था. लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को इसी शर्त पर टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने की इजाजत दी है कि वह भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. पाकिस्तान टीम को इस मैच को न खेलने के अंक तो गंवाने ही पड़ेंगे बल्कि साथ ही आईसीसी ने उसे चेताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और भी खमियाजे भुगतना पड़ेंगे. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नामीबिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की टीम भी खेलेगी.

साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को चौंका दिया था. पाकिस्तानी टीम को सुपर ओवर में हार मिली थी. और इससे पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में भी बाहर हो गई थी.

साल 2022 में नीदरलैंड्स की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था. इसके साथ ही उसने साउथ अफ्रीका को भी हराया था. जिससे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी.

भारत की बात करें तो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ समाप्त हुई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत ने 4-1 से जीत हासिल की थी. आखिरी मैच में भारत ने 271 रन का स्कोर बनाया था.

T20 World Cup 2026- ग्रुप ए का पूरा शेड्यूल

दिनांकमैचमैदानसमय
7 फरवरी, 2026पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्सकोलंबो11:00 AM
7 फरवरी, 2026भारत बनाम यूएसएमुंबई7:00 PM
10 फरवरी, 2026नीदरलैंड्स बनाम नामीबियादिल्ली11:00 AM
10 फरवरी, 2026पाकिस्तान बनाम यूएसएकोलंबो7:00 PM
12 फरवरी, 2026भारत बनाम नामीबियादिल्ली7:00 PM
13 फरवरी, 2026यूएसए बनाम नीदरलैंड्सचेन्नई7:00 PM
15 फरवरी, 2026यूएसए बनाम नामीबियाचेन्नई3:00 PM
15 फरवरी, 2026भारत बनाम पाकिस्तानकोलंबो7:00 PM
18 फरवरी, 2026पाकिस्तान बनाम नामीबियाकोलंबो3:00 PM
18 फरवरी, 2026भारत बनाम नीदरलैंड्सअहमदाबाद7:00 PM

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

