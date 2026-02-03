add cricketcountry as a Preferred Source
T20 World Cup 2026, IND vs PAK: अभी खत्म नहीं हुआ है बॉयकॉट विवाद, ICC और PCB के बीच 'कुछ तो पक रहा है'

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह उसकी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में नहीं खेलेगी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में बवाल मचा है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 3, 2026 6:34 PM IST

T20 World Cup 2026 ICC vs PCB Revenue WAR
आईसीसी और पीसीबी के बीच अब बैक-चेनल बातचीत चल रही है.

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना मैच खेलन से इनकार कर दिया है. 15 फरवरी को दोनों टीमों के बीच कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाना था. लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को इस शर्त पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा है कि वह भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरेगी. इस बहिष्कार के बाद इस टूर्नामेंट को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. आईसीसी ने भी पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसके परिणामों के बारे में सोचने को कहा है. इस बीच खबर है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है.

बहुत नुकसान हो जाएगा…

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का कुल रेवेन्यू असल में 25 करोड़ डॉलर यानी 2200 करोड़ भारतीय रुपये है. इसमें प्रसारण, विज्ञापन और तमाम पहलु शामिल हैं. यह रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सालाना आय 3.55 करोड़ डॉलर से करीब सात गुना ज्यादा है. इस बीच खबर है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच ‘बैक-चैनल बातचीत’ शुरू हो गई है. अब चूंकि इस मैच में काफी रेवेन्यू जुड़ा हुआ है इसलिए अभी और रास्ते निकाले जा रहे हैं.

ICC-Revenue-loss if india pakistan match cancelled
भारत और पाकिस्तान का मैच अगर न हो बहुत नुकसान हो सकता है. (फोटो- NotebookLM)

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में है. इस ग्रुप में पाकिस्तान के साथ भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीमें शामिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और पीसीबी के बीच आपसी सहमति से हुए समझौते के मुताबिक दोनों टीमें एक-दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी. और आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में भी वे तटस्थ मैदानों पर ही आमने-सामने होंगी. इस लिहाज से पाकिस्तान अपने मैच अब श्रीलंका में खेलेगा.

क्या पाकिस्तान पर बैन लगाएगा आईसीसी?

रविवार, 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने जो ऐलान किया उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हलचल तेज हो गई. अनुमान लगाया गया कि इस ग्रुप मैच के न होने से जो नुकसान होगा वह बहुत ज्यादा है.

आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से समझौता करना चाहता है. ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अन्य क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए आईसीसी को सपोर्ट दिया है.अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कदम के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट तौर पर पीसीबी से कहा है कि अगर भारत के खिलाफ मुकाबले का बॉयकॉट होता है, तो इसके व्यापक और दूरगामी परिणामों पर विचार करें.

पाकिस्तानी सरकार की घोषणा के बाद आईसीसी ने रविवार को बयान जारी करते हुए पीसीबी से आपसी सहमति के साथ समाधान खोजने को कहा था. साथ ही यह चेतावनी दी थी कि चुनिंदा भागीदारी ग्लोबल कॉम्पिटिशन के सिद्धांतों को कमजोर करती है.

आईसीसी ने अपने बयान में कहा था कि उसे पीसीबी की ओर से आधिकारिक रूप से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है. दूसरी ओर यह भी खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आधिकारिक रूप से आईसीसी को इस मैच में न खेलने की जानकारी देगा भी नहीं.

इनपुट- एजेंसी

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

