इतिहास बनाया, इतिहास दोहराया... अहमदाबाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद, तीसरी बार चैंपियन बनी टीम इंडिया

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया.

Team India win

सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर इतिहास रच दिया. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया. भारतीय टीम तीन टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बनी है. इसके अलावा भारतीय टीम खिताब को डिफेंड करने वाली पहली टीम भी है. वहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि घरेलू घरती पर किसी टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

आखिरी मैच में फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा और लगातार भारत के ‘मैन विनर’ साबित हो रहे संजू सैमसन के अर्धशतकों की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को पांच विकेट पर रिकॉर्ड 255 रन बनाए. न्यूजीलैंड की टीम इसके जवाब में 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई.

Add Cricket Country as a Preferred Source

ईशान किशन ने 25 गेंद में 54 और शिवम दुबे ने आठ गेंद में नाबाद 26 रन बनाए. पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझते रहे अभिषेक ने 21 गेंद में 52 रन बनाए, जबकि सैमसन ने 46 गेंद में 89 रन की पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जायेगा. उन्होंने लॉन्ग आन, लॉन्ग ऑफ और स्क्वेयर लेग के ऊपर से कुल आठ छक्के लगाकर खचाखच भरे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बैठे दर्शकों को रोमांचित कर दिया. उन्होंने रचिन रविंद्र , लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी की गेंदों की जमकर धुनाई करके मैदान के चारों ओर रन बनाए.

अभिषेक शर्मा की फाइनल में दमदार वापसी

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारियां खेलने वाले सैमसन ने एक और जबर्दस्त पारी खेलकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया. वहीं अभिषेक ने आखिरकार वापसी की और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को दबाव में ला दिया, उन्होंने 18 गेंद में 50 रन बनाए और छक्के के साथ अर्धशतक तक पहुंचे. अभिषेक ने मैकोंची की जगह खेल रहे जैकब डफी की गेंद पर पांच चौके लगाए, डफी ने तीन ओवर में 42 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट नहीं मिली.

सैमसन और ईशान के बीच शतकीय साझेदारी

रचिन रविंद्र ने अभिषेक को आउट करके 43 गेंद में बनी 98 रन की साझेदारी को तोड़ा, नए बल्लेबाज ईशान किशन ने रनगति कायम रखते हुए चार छक्के और चार चौके लगाए. सैमसन और ईशान ने 48 गेंद में 105 रन की साझेदारी करके भारत को 200 रन के पार पहुंचाया. जिमी नीशाम ने हालांकि सैमसन, ईशान और कप्तान सूर्यकुमार यादव (0) को 16वें ओवर में आउट करके रनगति पर अंकुश लगाने की कोशिश की लेकिन तब तक बड़ा स्कोर बन चुका था.

बुमराह- अक्षर के आगे न्यूजीलैंड का सरेंडर

भारत के विशाल टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के आगे 19 ओवर में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड के लिए टिम सेफर्ट ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए. मिचेल सेंटनर ने 35 बॉल में 43 रन की पारी खेली. जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल को तीन सफलता मिली.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/