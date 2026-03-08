Ind vs Nz T20 World Cup 2026 Final Live: इतिहास रचने पर टीम इंडिया की नजरें

भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने के करीब है. पिछले सवा दो वर्षों में टीम इंडिया चार बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल (T20 World Cup 2026 Final) खेली है, इसमें 2 बार विजयी रही है, जबकि 2 बार मायूस होना पड़ा है, भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दक्षिण अफ्रीका और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता था, जून 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, दोनों बार विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया थी.

अहमदाबाद में रविवार को भारतीय टीम के पास न्यूजीलैंड (IND VS NZ) को हराकर एक बार फिर से टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026 Final) जीतने का मौका है, अगर भारतीय टीम जीतने में कामयाब रहती है, तो इतिहास रचते हुए तीन टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी.

भारत के सामने चुनौती आसान नहीं है, न्यूजीलैंड (IND VS NZ) का बड़े टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है. न्यूजीलैंड ने अब तक जो 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, वो दोनों भारत को हराकर ही जीती है, 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ही जीता था.

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर एक हार का हिसाब चुकता कर दिया था, अब सूर्यकुमार के पास टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर न्यूजीलैंड (IND VS NZ) से एक और आईसीसी हार का बदला लेने का अवसर है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम को पहले खिताब का इंतजार है.