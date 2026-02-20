This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: 'बस एक पारी दूर...', अभिषेक शर्मा के फॉर्म पर बॉलिंग कोच मोर्ने मार्केल का सीधा जवाब
अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर अब सवाल गहरे हो गए हैं. हो भी क्यों न. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अपनी पहली तीन पारियों में वह खाता भी नहीं खोल पाए हैं. लेकिन बॉलिंग कोच मार्ने मॉर्केल को उम्मीद है कि यह स्टार बल्लेबाज जल्द लय हसिल कर लेगा.
अभिषेक शर्मा… टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले इस खिलाड़ी को भारतीय बल्लेबाजी क्रम का तुरुप का पत्ता कहा जा रहा था. लेकिन बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज इस टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक खाता भी नहीं खोल पाया हैं. उन्होंने लगातार तीन पारियों में खाता नहीं खोल पाए. इस बात में कोई शक नहीं कि अभिषेक एक मैच-विनर हैं. लेकिन, तीन बार जीरो पर आउट होने के बाद क्या टीम प्रबंधन अभिषेक को लेकर कोई फैसला लेगा? पर टीम मैनेजमेंट बाहर हो रही चर्चाओं से बेफिक्र है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में अभिषेक शर्मा को मौका देने या ड्रॉप करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है.
‘अभिषेक के लिए बस एक पारी की बात है’
टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल ने अहमदाबाद में इस पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन 23 साल के इस बल्लेबाज के साथ है. भले ही बाहर कुछ भी कहा जा रहा हो. मार्केल ने कहा, ‘इस बारे में हमारे टीम ग्रुप में इस बारे में बिलकुल कोई बात नहीं हो रही. इस टूर्नामेंट में अभी तक जब अभिषेक उतने रन नहीं बना पा रहे हैं जैसै कि हमने उम्मीद की थी लेकिन खुशकिस्मती से अन्य खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया है. अब हम वर्ल्ड कप में बहुत अहम पड़ाव से गुजर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वह अच्छा योगदान देंगे. न सिर्फ टीम के लिए बल्कि खेल देखने वाले सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि वह एक एंटरटेनर हैं और हम सब वह देखना चाहते हैं. वह नेट्स में गेंद को अच्छी तरह हिट कर रहे हैं. अब सिर्फ शुरुआत करने की बात है और फिर उनकी पारी शुरू हो जाएगी.’
अभी तक तीनों पारियों में खाता नहीं खोल पाए हैं अभिषेक शर्मा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. यूएसए के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की भी बात सामने आई. उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया. नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में हुए मैच में वह नहीं खेल पाए. हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. पाकिस्तान के खिलाफ सलमान अली आगा और नीदरलैंड्स के खिलाफ आर्यन दत्त की ऑफ स्पिन ने उन्हें फंसा लिया. दोनों ही पारियों में कोई रन नहीं बना सके.
साल 2026 में पांच बार हुए हैं जीरो पर आउट
साल 2026 अभिषेक के लिए अच्छा नहीं रहा है. इस साल खेलीं बीती सात पारियों में से पांच में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाजों में अभिषेक अब संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं. और अभी तो साल शुरू ही हुआ है. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज थे. लेकिन इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अभिषेक से जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद की थी वह नहीं कर पाए हैं.
सुपर 8 में भारत का पहला मैच रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है. यह टूर्नामेंट का अहम पड़ाव है और टीम इंडिया चाहेगी कि उसका यह स्टार बल्लेबाज यहां अपनी उसी लय को हासिल कर ले जिसकी पहचान उसने बनाई है.
