IND v NZ, T20 World Cup 2026 FINAL: जसप्रीत बुमराह का ब्रूक वाला जादू और ईशान की फुर्ती, कैसे फंसकर रह गए रचिन रविंद्र
ईशान किशन ने जिस तरह से गेंद को हाथ से छिटकने के बाद कैच किया वह कमाल था. और इस गेंद पर जो जसप्रीत बुमराह ने किया वह भी कमाल था.
जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद आए और कमाल न हो, ऐसे कैसे? और भारत के इस प्रीमियम गेंदबाज ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वह सबसे कमाल के गेंदबाज हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार, 8 मार्च को भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 5 विकेट पर 255 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने हाफ सेंचुरी बनाई. और इसके बाद न्यूजीलैंड को पहला झटका भी जल्दी लगा जब अक्षर पटेल ने फिन एलन को आउट किया. और चौथे ओवर में गेंद थमाई गई जसप्रीत बुमराह को. और बुमराह ने वही चतुराई की जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था.
बुमराह ने फिर पहली ही गेंद पर जादू दिखाया. बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को उन्होंने ऑफ-कटर फेंकी. गेंद की रफ्तार थोड़ी कम और इसमें रविंद्र फंस गए. उन्होंने गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा. वह शॉट जल्दी खेल गए. गेंद हवा में ऊंची गई. ईशान किशन आगे की ओर दौड़े. उन्होंने आगे छलांग लगाई. लॉन्ग लेग पर कमाल का कैच किया. वह जब गेंद हाथ में लेकर आगे कूदे तो एक बार को गेंद उनके हाथ से छिटक गई थी. लेकिन उन्होंने उसे दोबारा पकड़ लिया.
इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी बुमराह ने ऐसा ही कमाल किया था. उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को भी पहली ही गेंद पर फंसाया था. उन्होंने ऑफ कटर फेंकी थी जिस पर ब्रूक चूक गए थे. गेंद हवा में बहुत ऊंची गई थी और ईशान किशन ने कमाल का कैच किया था.
इससे पहले भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 256 रन का विशाल टारगेट दिया. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए.
भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 7.1 ओवरों में 98 रन की साझेदारी की. अभिषेक 21 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
यहां से संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन जुटाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. संजू ने लगातार तीसरी पारी में अर्धशतक लगाया. खिताबी मैच में उन्होंने 46 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 89 रन बनाए.
टीम इंडिया को 16वें ओवर की पहली गेंद पर सैमसन के रूप में दूसरा झटका लगा. इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर ईशान (54) और अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव (0) भी पवेलियन लौट गए. ईशान ने 25 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 54 रन बनाए.
टीम इंडिया 204 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो चुकी थी. यहां से तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने हार्दिक पंड्या (18) के साथ 22 रन और शिवम दुबे (नाबाद 26) के साथ 29 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को 255 रन तक पहुंचाया, जो टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर भी है.
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.