T20 World Cup 2026: 'मुझे इससे नफरत है', महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को किस बात से किया सावधान
T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र् सिंह धोनी का मानना है कि भारतीय टीम इस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को लेकर एक चीज से सावधान रहना होगा.
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पूरी उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम इतिहास रच सकती है. धोनी का मानना है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सबसे कम्प्लीट टीम है. और साथ ही उन्होंने इस टीम को टू्र्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बताया है. हालांकि उन्होंन एक चीज को बहुत खतरनाक बताया है. धोनी ने कहा कि यह चीज मैच का रुख बदल सकती है. भारत के लिए पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने कहा कि ओस वह चीज है जो चीजों को जटिल बना सकती है.
एक कार्यक्रम में बात करते हुए धोनी ने कहा कि इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के पास सब चीजें सही जगह पर हैं. उन्होंने कहा कि भारत के पास पूरा मौका है कि वह अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब की रक्षा कर सके. लेकिन साथ ही उन्होंने परिस्थितियों से तालमेल बैठाने पर बहुत जोर दिया. धोनी ने कहा कि खास तौर पर ओस से तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर भारत को अंत तक जाना है इससे पार पाना होगा.
भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम है: धोनी
धोनी से जब पूछा गया कि क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है तो उन्होंने कहा, ‘यह सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. आप देखिए उन्होंने अभी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी शुरू कर दी है. और एक अच्छी टीम में आपको और क्या चाहिए? उनके पास सब कुछ है.’
धोनी ने कहा कि अनुभव और स्पष्ट भूमिका भारतीय टीम को दूसरों से अलग करती है. खास तौर पर एक ऐसे फॉर्मेट में जहां दबाव वाली परिस्थितियां बहुत जल्दी और लगातार आती हैं.
धोनी ने कहा, ‘उनके पास अनुभव है. खास तौर पर जब इस फॉर्मेट की बात आती है, तो टीम के पास काफी अनुभव है. वे दबाव में खेल चुके हैं. जो भी खेल रहे हैं, जो भी भूमिका उसे दी गई है, वे उन परिस्थितियों का कई बार सामना कर चुके हैं.’
महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को किस बात की चेतावनी दी
धोनी ने कहा कि वह भारतीय टीम के सफर को नजर नहीं लगाना चाहते लेकिन एक छोटे टूर्नामेंट में बाहरी स्थितियां बहुत जल्दी मैच बदल सकती हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे किस बात की चिंता है? सच कहूं, मैं ओस से नफरत करता हूं. ओस कई चीजें बदल सकती है. तो, जब मैं खेल भी रहा था, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वह ओस थी. जहां टॉस बहुत अहम हो जाता है और बाकी सब चीजें भी खेल में आ जाती हैं.’
धोनी ने कहा कि उनके हिसाब से भारत की ताकत सभी परिस्थितियों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते रहने की है. बशर्ते पर मुकाबला लगभग संतुलित परिस्थितियों में हो.
उन्होंने कहा, ‘हम कुछ बेहतरीन टीमों के खिलाफ 10 मैच खेल रहे हों तो ज्यादा में हमारी ही जीत होगी. हां, अगर हालात दोनों के लिए बराबर रहें.’
टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के खेल की बात करें तो यह कमाल का रहा है. भारत ने साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इस फॉर्मेट में कोई सीरीज नहीं गंवाई है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से 41 मैच खेले हैं और सिर्फ छह मैचों में उन्हें हार मिली है.
