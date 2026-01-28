This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
'एक खराब दिन सबकुछ बिगाड़ सकता है', वर्ल्ड कप से पहले राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को किया सावधान
भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया को एक संदेश दिया है. उन्होंने इस मौके पर अपने अनुभव भी साझा किए हैं.
नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रही है. भारतीय टीम ने साल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था. भारत ने वेस्टइंडीज और यूएसए में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था.
पिछले 2 साल में भारतीय टीम काफी बदल चुकी है. मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ और कप्तान रहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. गौतम गंभीर की कोचिंग और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अपने खिताब की रक्षा करने विश्व कप में उतरेगी. पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए खास संदेश दिया है.
एक निजी कार्यक्रम में राहुल द्रविड़ ने कहा कि विश्व कप में हम फेवरेट के तौर पर उतरेंगे और सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि मैच में कौन सी टीम बेहतर खेलती है इसपर काफी कुछ निर्भर करेगा. कोई अच्छी पारी खेलकर आपको परेशान कर सकता है. टीम इंडिया कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक खराब दिन सबकुछ बिगाड़ सकता है. एक खराब दिन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है.
TRENDING NOW
राहुल द्रविड़ के इस बयान का अर्थ भारतीय टीम का हर सदस्य और हर भारतीय क्रिकेट फैन अच्छी तरह समझता है. वनडे विश्व कप 2003 में पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलने के बाद टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. राहुल द्रविड़ ने उस विश्व कप में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाई थी. ठीक 20 साल बाद 2023 में भी ऐसा ही हुआ था. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया पूरे विश्व कप में अजेय रही. माना जा रहा था कि भारतीय टीम ही चैंपियन बनेगी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर हमें हार का सामना करना पड़ा. राहुल द्रविड़ इस टीम के हेड कोच थे. राहुल ने इन्हीं अनुभवों के आधार पर कहा है कि एक खराब दिन हमारी सारी उम्मीदों और सपनों को तोड़ सकता है. इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना होगा.
भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में प्रचंड फॉर्म में चल रही है. भारत और श्रीलंका में विश्व कप का आयोजन और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया को फेवरेट माना जा रहा है. अगर भारतीय टीम टी20 विश्व कप जीतने में कामयाब रहती है, तो लगातार दो टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी, साथ ही कुल 3 विश्व कप खिताब के साथ सर्वाधिक टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम बन जाएगी. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 2007 में खेला गया टी20 विश्व कप का पहला संस्करण जीता था.