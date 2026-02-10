T20 World Cup Pakistan vs USA LIVE: क्या 2 साल पुराना हिसाब चुका पाएगा पाकिस्तान?

अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने मंगलवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. अमेरिका ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव करते हुए अहसन आदिल और शयान जहांगीर को अली खान और साईतेजा मुक्कमल्ला की जगह शामिल किया. पाकिस्तान ने भी एक बदलाव किया है। उस्मान तारीक अंतिम एकादश में सलमान मिर्जा की जगह लेंगे.