LIVE BLOG

T20 World Cup Pakistan vs USA: क्या 2 साल पुराना हिसाब चुका पाएगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला जा राहा है.

bharat.malhotra

By Bharat Malhotra

Last Updated on - February 10, 2026 7:05 PM IST

अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने मंगलवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. अमेरिका ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव करते हुए अहसन आदिल और शयान जहांगीर को अली खान और साईतेजा मुक्कमल्ला की जगह शामिल किया. पाकिस्तान ने भी एक बदलाव किया है। उस्मान तारीक अंतिम एकादश में सलमान मिर्जा की जगह लेंगे.

Pakistan vs USA ICC T20 World Cup 2026 Live Scores: सईम अयूब ने छक्के के साथ खोला खाता

Pakistan vs USA ICC T20 World Cup 2026 Live Scores: सईम अयूब ने छक्के के साथ खोला खाता. सौरभ नेत्रवलकर के ओवर की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया. पाकिस्तानी बल्लेबाज का कमाल का शॉट.

T20 World Cup Pakistan vs USA LIVE: क्या 2 साल पुराना हिसाब चुका पाएगा पाकिस्तान?

T20 World Cup Pakistan vs USA LIVE पाकिस्तान की टीम ने उस्मान तारिक को टीम में रखा है. सलमान मिर्जा टीम में जगह नहीं बना पाए हैं.

T20 World Cup Pakistan vs USA LIVE: क्या 2 साल पुराना हिसाब चुका पाएगा पाकिस्तान?

क्या है अमेरिका की प्लेइंग इलेवन

USA: 1 एंड्रीज गौस (विकेट कीपर), 2 शायन जहाँगीर, 3 मोनंक पटेल (कप्तान), 4 मिलिंद कुमार, 5 संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रंजने, 7 हरमीत सिंह, 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वैन शल्कविक, 10 एहसान आदिल, 11 सौरभ नेत्रवलकर

pakistan vs usa, pak vs usa live, pak vs usa live
T20 World Cup Pakistan vs USA: क्या 2 साल पुराना हिसाब चुका पाएगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान: 1 साहिबजादा फरहान, 2 सैम अयूब, 3 सलमान अली आगा (कप्तान), 4 बाबर आज़म, 5 शादाब खान, 6 उस्मान खान (विकेट कीपर), 7 मोहम्मद नवाज़, 8 फहीम अशरफ, 9 शाहीन अफरीदी, 10 उस्मान तारिक, 11 अबरार अहमद

