साउथ अफ्रीका से करारी हार के बाद टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, कोच ने किया इशारा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को पहली हार मिली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 188 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 111 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके बाद भारतीय बैटिंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं. ऐसी भी चर्चाएं हैं कि क्या संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया जा...

इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय बैटिंग संघर्ष करते दिखी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ हुआ. भारत पूरे ओवर भी नहीं खेल पाया और सिर्फ 111 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गया. भारत का टॉप ऑर्डर ज्यादातर मैचों में संघर्ष करता दिखा है. अभिषेक शर्मा ने चार पारियों में से तीन में खाता भी नहीं खोला. वहीं तिलक वर्मा जिस अंदाज के साथ संयमित होकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, वह भी उस रंग और लय में नहीं दिखे.

स्पिनर्स के खिलाफ टीम इंडिया का संघर्ष

इसके अलावा स्पिनर्स के खिलाफ अब भारतीय कमजोरी खुलकर सामने आ चुकी है. इस वर्ल्ड कप में तीन मौकों पर स्पिनर्स ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की है और तीनों मौकों पर भारत ने पहले ओवर में विकेट गंवाया है. टीम के इस संघर्ष के बीच टीम के सहायक कोच ने इशारा किया कि संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं. सैमसन को ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ मौका दिया गया था. जहां उन्होंने 8 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली थी.

कोच ने माना कि ओपनिंग है समस्या

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘हां, हमने इस बारे में बात की है. अभी तक खेले गए पांच मैचों में से चार में टीमों ने ऑफ स्पिनर के साथ शुरुआत की है और हर बार हमने विकेट गंवाया है. सिवाय यूएसए के खिलाफ मैच के, लेकिन वहां भी अभिषेक शर्मा का विकेट हमने गंवा ही दिया था. तो हर बार पारी जीरो रन पर एक विकेट- मुझे लगता है कि एक विकेट पर जीरो या एक दो रन ही हर बार बने हैं- तो जाहिर सी बात है कि इससे खिलाड़ियों पर दबाव आता है.’

टेन डेस्काते ने आगे कहा कि टीम प्रबंधन बाकी बचे सुपर 8 के दो अहम मुकाबलों के लिए सही टीम कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेगा.

संजू सैमसन को मौका देने पर क्या बोले कोच

उन्होंने कहा, ‘देखिए, इस टीम में अनुभव की काफी कमी है और आप एक सेटल टीम चाहते हैं. इन खिलाड़ियों ने पहले अच्छा किया है. वे सभी कमाल के खिलाड़ी हैं. तो क्या आप इन खिलाड़ियों के साथ टिके रहेंगे या बदलाव करेंगे? तो क्या आप इन खिलाड़ियों से टिके रहेंगे जिन्होंने बीते 18 महीने में कमाल का खेल दिखाया है और जो अभी फिलहाल कुछ रन नहीं बना पा रहे हैं? क्या हम बदलाव करें और संजू को लेकर आएं, जो कमाल के खिलाड़ी हैं और हां, रणनीतिक रूप से भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर पर दाएं हाथ का एक बल्लेबाज हो जाएगा? मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में जब हमने सुपर 8 में दो अहम मुकाबले खेलने हैं, इस बात पर जरूर चर्चा होगी.’

संजू सैमसन ने कैसा किया है प्रदर्शन?

साल 2025 में संजू भी अच्छी लय में नहीं थे. उन्होंने साल 2025 में उन्होंने 12 पारियों में 156 रन बनाए थे. उनका बल्लेबाजी औसत सिर्फ 13 का था. उनका सर्वाधिक स्कोर भी 37 का ही था. सिर्फ दो मौके ऐसे रहे जब संजू पावरप्ले में आउट नहीं हुए. अब संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका देना या नहीं देना, टीम प्रबंधन के सामने बड़ा सवाल है. भारत का सुपर 8 में अगला मुकाबला चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा.

