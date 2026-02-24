This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
इंग्लैंड के जाल का कैसे दे जवाब, अश्विन ने पाकिस्तान को दी काम की सलाह
भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले एक काम की सलाह दी है. अश्विन ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह इंग्लैंड के स्पिनर्स का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए एक खास खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाए.
नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 राउंड में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है. पाकिस्तान की टीम का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था जो बारिश के चलते धुल गया था. दोनों टीमों को एक-एक अंक साझा करना पड़ा था. वहीं इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपने पहले मैच में सह मेजबान श्रीलंका को मात दी थी. ऐसे में पाकिस्तान के लिए आज होने वाला मुकाबला काफी अहम हो जाता है. अगर पाकिस्तान की टीम को आगे का सफर तय करना है तो उसे आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है. वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के अपने दावे को मजबूत करना चाहेगी. और इस अहम मुकाबले से पहले भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान को एक खास सलाह दी है.
अश्विन का कहना है कि सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम अगर उस टूर्नामेंट में गंभीर है तो उसे बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए. पाकिस्तान का यह बल्लेबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला है. ग्रुप स्टेज पर उन्हें एक भी बार प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया. वहीं सुपर-8 में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में अंतिम एकादश में तो थे लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. 35 साल का यह बल्लेबाज आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में टीम के लिए खेले थे, जिसमें दो मुकाबलों में सिर्फ 20 रन बनाए.
स्वीप कर सकते हैं फखर, इंग्लैंड के खिलाफ होंगे कारगर
अश्विन के मुताबिक, स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप करने की फखर की काबिलियत इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के लिए बहुत काम आ सकती है.
रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप कैंपेन को लेकर गंभीर है, तो उन्हें फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में मौका देने के बारे में सोचना चाहिए. वह राशिद और डॉसन के खिलाफ स्वीप शॉट खेल सकते हैं और अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं.’
इसी के साथ अश्विन ने पाकिस्तान को आदिल राशिद और लियाम डॉसन के खिलाफ नेपाल के बैट्समैन के ब्लूप्रिंट को फॉलो करने का भी सुझाव दिया, जिससे उन्हें दो बार के चैंपियन के खिलाफ काफी सफलता मिली थी. नेपाल ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंग्लैंड के प्राइम बॉलर आदिल राशिद के खिलाफ तीन ओवर में 42 रन बनाए थे. उस मुकाबले में आदिल एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके थे.
‘आदिल रशीद के खिलाफ जमां होंगे असरदार’
आदिल राशिद के खिलाफ नेपाल के वैगन व्हील शेयर करते हुए अश्विन ने बताया, ‘यह राशिद के खिलाफ नेपाल की सफलता का फॉर्मूला था, और कुछ खास बातें हैं, जिन्हें दूसरी टीमें अपनाने की कोशिश कर सकती हैं. स्टेप हिट जोन में बॉल पाने के लिए स्क्वायर बाउंड्री का इस्तेमाल करें.’
फखर जमान ने 7 जून 2017 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद से फखर पाकिस्तान की तरफ से 118 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 23.38 की औसत के साथ 2,385 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 13 अर्धशतक निकले. इसके अलावा, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 3 टेस्ट और 92 वनडे मैच खेले हैं.
