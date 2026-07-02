T20 हमेशा रहेगा, वनडे का भरोसा नहीं, भारतीय दिग्गज अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

भारत के दिग्गज स्पिनर रहे रविचंद्रन अश्विन ने वनडे क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है. अश्विन का मानना ​​है कि खेल को ग्लोबल बनाने का एकमात्र तरीका T20 फ़ॉर्मेट ही है. उन्होंने कहा कि मैं वनडे क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूं.

रविचंद्रन अश्विन यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) में डबलिन गार्डियंस फ्रैंचाइज़ी की कप्तानी करेंगे. इस टीम के मालिक राहुल द्रविड़ हैं. अश्विन को टीम के कप्तान के साथ- साथ मेंटॉर की भी भूमिका दी गई है.

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‘ETPL क्रिकेट को ग्लोबल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा’

टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ ने कहा कि 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के साथ, ETPL इस खेल को ग्लोबल बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा. PTI के एक सवाल के जवाब में अश्विन ने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सालों में ओलंपिक होने वाला है और अगर क्रिकेट को एक ग्लोबल खेल बनाने के बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है, तो इस लीग की टीमें इसे मुमकिन बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगी.

‘एक खेल के तौर पर T20 लंबे समय तक बना रहेगा’

उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान T20 क्रिकेट और इसे बेहतर बनाने पर होगा और अगर खेल को ग्लोबल और ओलंपिक खेल बनाना है, तो खेल जितना छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और इसी तरह यह और भी बड़ा बनेगा. उन्होंने कहा कि आपको खिलाड़ियों का एक बेहतर सैंपल साइज़ देखने को मिलेगा, जो साल भर चलने वाली कई लीग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक खेल के तौर पर T20 लंबे समय तक बना रहेगा, मैं वनडे क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूं.

‘आयरलैंड में क्रिकेट के विकास में योगदान पर फोकस’

अश्विन इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि उनकी फ़्रैंचाइज़ी और लीग आयरलैंड में क्रिकेट के विकास में योगदान दे सकती है. अश्विन ने कहा, मेरे हिसाब से, यह सचमुच बहुत रोमांचक संभावना है, हमें न सिर्फ़ यह भरोसा है कि हम एक टीम चुनकर इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि इन खिलाड़ियों के लिए बेहतर बनने और टूर्नामेंट पर स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए इसे एक बहुत अच्छी जगह भी बना सकते हैं. दिग्गज ऑफ़-स्पिनर ने कहा, हम पर डबलिन फ़्रैंचाइज़ी और आयरिश क्रिकेट का भी कई तरह से कर्ज़ है, हमें उन्हें सक्षम बनाने और शायद उन्हें सही मात्रा में एक्सपोज़र और अवसर प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए.

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अश्विन ने कहा कि हमारे लिए ईटीपीएल लीग स्कॉटिश, आयरिश और डच खिलाड़ियों को उच्च-गुणवत्ता वाले माहौल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने के बारे में है, हम इसे उनके बारे में बनाना चाहते हैं और यह बात राहुल (टीम के मालिक के तौर पर द्रविड़) और मैंने पहले ही दिन साफ़ कर दी थी जब हमने इस बारे में बात की थी और हम उस फ़ॉर्मूले पर पूरी तरह कायम रहेंगे, हम ऐसा कल्चर बनाएंगे जहां क्रिकेट इस तरह से खेला जाए कि हर कोई हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ना चाहे.

ETPL में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखना अच्छा लगेगा: वॉ

एम्स्टर्डम फ्लेम्स के सह-मालिक स्टीव वॉ के लिए, हालांकि मकसद यूरोपीय क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा को विकसित करना है, लेकिन उन्होंने माना कि आने वाले वर्षों में इंग्लैंड के मौजूदा T20 स्टार्स को ETPL में शामिल करने से टूर्नामेंट को बहुत बढ़ावा मिलेगा.

वॉ ने कहा, अच्छा होगा अगर लीग में इंग्लैंड की ज़्यादा मौजूदगी हो, उम्मीद है कि एक बार जब यह शुरू हो जाएगी तो हर कोई देखेगा कि यह मुक़ाबला कितना शानदार होने वाला है; इसकी क्वालिटी, खिलाड़ी और स्टैंडर्ड सब बेहतरीन होंगे.