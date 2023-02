चंद्रपॉल के बेटे तेजनारायण ने जड़ा अपना पहला सैकड़ा, ऐसा करने वाली बनी बाप-बेटे की पहली जोड़ी

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच बुलावायो में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें दूसरे दिन दिग्गज क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेजनरायण चंद्रपॉल ने टेस्ट में अपना पहला शतक जड़ दिया। तेजनारायण ने 286 गेंदों पर अपना पहला टेस्ट सैकड़ा जड़ा। इसके साथ ही तेजनरायण और शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्टइंडीज की ओर से टेस्ट शतक लगाने वाले पहली बेटे और पिता की जोड़ी बन गई हैं। इससे पहले हेडली, मार्श, मांजरेकर, लाथम, अली खान, अमरनाथ, ब्रॉड, नज़र, शोएब और हनीफ मोहम्मद परिवार टेस्ट में शतक बनाने वाली पिता-बेटे की जोड़ी है।

A maiden Test ton for Tagenarine Chanderpaul as the Windies openers put on a double century stand ?