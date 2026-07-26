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सीरीज जीत से केवल आत्मविश्वास लें, आराम की कोई जगह नहीं... लक्ष्मण का टीम इंडिया को मंत्र

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, जल्दी विकेट गिरने के बाद वह एक मुश्किल पल था, जहां श्रेयस और ईशान ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, मैदान पर बहुत शांति थी. साथ ही साथ, आपने ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों पर दबाव भी बनाया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 26, 2026, 01:28 PM IST

Published On Jul 26, 2026, 01:28 PM IST

Last UpdatedJul 26, 2026, 01:28 PM IST

VVS Laxman

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भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. रविवार को तीसरा टी-20 मैच खेला जाना है, जहां टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होगी. तीसरे टी-20 मैच से पहले जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि वे ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ अपने शानदार प्रदर्शन से आत्मविश्वास लें, न कि आराम महसूस करें. भारतीय टीम ने एक मैच बाकी रहते ही तीन मैचों की T20I सीरीज़ अपने नाम कर ली.

शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत ने 219/5 का स्कोर बनाया और ज़िम्बाब्वे को 129 रन पर ऑलआउट कर दिया. इस तरह भारत ने 90 रनों की बड़ी जीत के साथ 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

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अति-आत्मविश्वास से बचना चाहिए: लक्ष्मण

जीत के बाद टीम से बात करते हुए लक्ष्मण ने टीम के रवैये की तारीफ़ की, लेकिन लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद अति-आत्मविश्वास से बचने की चेतावनी भी दी. BCCI की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, एक और सफल दिन, इसका मतलब है कि हमें पिछले मैच से आराम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास लेना चाहिए और अति-आत्मविश्वास से बचना चाहिए.

‘श्रेयस और ईशान ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया’

भारत के पूर्व बल्लेबाज़ ने ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की तरफ से की गई आक्रामक शुरुआत का ज़िक्र किया, साथ ही, शुरुआती दो विकेट गिरने के बाद पारी को संभालने के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की अनुभवी जोड़ी की भी तारीफ़ की. उन्होंने कहा, दो जल्दी विकेट गिरने के बाद वह एक मुश्किल पल था, जहां श्रेयस और ईशान ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, मैदान पर बहुत शांति थी. साथ ही साथ, आपने ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों पर दबाव भी बनाया. 10वें ओवर के अंत में, हमने बिना ज़्यादा जोखिम उठाए 95 रन बना लिए थे और एक सकारात्मक सोच दिख रही थी.

लक्ष्मण ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की तरफ से पारी को शानदार ढंग से खत्म करने की भी तारीफ़ की। चौथे विकेट के लिए उनकी 94 रनों की साझेदारी ने भारत को 200 रनों के पार पहुंचाया. उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से हमने पारी खत्म की, ईशान और तिलक के बीच की साझेदारी, और तिलक की तरफ से दिखाया गया आक्रामकता और इरादा, सब शानदार था.

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‘फील्डर्स और गेंदबाजों ने अपना सब कुछ झोंक दिया’

हेड कोच भारत की फील्डिंग में दिखाई गई तेज़ी और गेंदबाज़ों के अनुशासन से बहुत खुश थे. उन्होंने कहा कि टीम का समर्पण उस कल्चर को दिखाता है जो स्क्वाड के अंदर बनाया जा रहा है. लक्ष्मण ने कहा, जब हमने गेंदबाज़ी की, तो हम दो चीज़ें करना चाहते थे, क्या हम मैदान पर वैसी ही तेज़ी बनाए रख सकते हैं जैसी हमने पहले मैच में दिखाई थी? आप सभी ने अपना सब कुछ झोंक दिया और हर एक रन बचाने की कोशिश की, यह इस ग्रुप के रवैये को दिखाता है।”

उन्होंने मिडिल ओवर्स में शानदार गेंदबाज़ी करने के लिए लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई की भी तारीफ़ की और अपने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तेज़ गेंदबाज़ यश ठाकुर की भी सराहना की. उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि बिश्नोई ने मिडिल ओवर्स में खेल पर पूरा कंट्रोल रखा और आसानी से रन नहीं दिए और ठाकुर ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरह से गेंदबाज़ी की, वह भी शानदार था.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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