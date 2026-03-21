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आईपीएल 2026 में क्या है केकेआर की सबसे बड़ी ताकत, अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा
केकेआर के कप्तान ने कहा, मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि हम किस लाइनअप के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस समय हमारे पास जितने भी बैट्समैन हैं, वे सभी बहुत अच्छी लय में हैं.
Ajinkya Rahane on captaincy challenge: पिछले साल के निराशाजनक प्रदर्शन और टीम में कई बदलाव करने के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने कप्तान अजिंक्य रहाणे पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. टूर्नामेंट से पहले अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वह शांति और सकारात्मकता के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं.
रहाणे ने पिछले सत्र में 390 रन बनाए लेकिन उनकी टीम केवल पांच मैच ही जीत पाई और आखिर में आठवें स्थान पर रही. इस अनुभवी बल्लेबाज ने कहा कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है और वह सही मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
रहाणे ने पत्रकारों से कहा, हर साल, एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अलग-अलग चुनौतियां सामने आती हैं, मैंने अपने पूरे सफर में यही सीखा है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, हर बार सकारात्मक रहना चाहिए. 37 साल के रहाणे ने इस सीज़न में KKR के पहले मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कहा,हर साल, एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर अलग-अलग चुनौतियां आती है, मैंने अपने पूरे सफ़र में यही सीखा है कि चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए.
‘हमेशा अवसर होते हैं, चुनौतियां होती हैं’
उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल से टीम की कप्तानी कर रहा हूं और मैं फ़्रैंचाइज़ी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे टीम की कप्तानी करने की यह ज़िम्मेदारी दी, मैं हर चीज़ को सहजता से लेता हूं, हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखता हूं, हमेशा अवसर होते हैं, चुनौतियां होती हैं, और आप हमेशा अवसरों को ही देखते हैं. उन्होंने आगे कहा, मेरे पूरे करियर में मेरी सोच हमेशा ऐसी ही रही है कि अगर मुझे कोई चुनौती या कोई मुश्किल स्थिति दिखती है, तो मैं उसे सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ और एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं.
‘हम इस सीज़न में बहुत अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे’
पिछले सीज़न के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, रहाणे ने कहा कि इस लंबे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक मज़बूत शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा, एक टीम के तौर पर, हम इस सीज़न में बहुत अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि यह एक लंबा टूर्नामेंट है और आप बहुत जल्दी अपने चरम पर नहीं पहुंचना चाहेंगे, एक टीम के तौर पर, और खिलाड़ियों से जो उम्मीदें हैं, मूल रूप से, आप किसी ‘परफ़ेक्ट’ मैच की तलाश में नहीं होते, पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुछ गलतियां तो होंगी ही.
उन्होंने कहा कि लेकिन एक यूनिट के तौर पर, हम जिस तरह का क्रिकेट खेलना चाहेंगे, वह है सकारात्मक क्रिकेट। इसलिए एक यूनिट के तौर पर, टीम मैनेजमेंट के तौर पर, हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वह इस सीज़न में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी.
IPL 2026 में एक नए बैटिंग यूनिट के साथ उतर रही है केकेआर की टीम
केकेआर की टीम आईपीएल 2026 में एक नए बैटिंग यूनिट के साथ उतर रही है. टीम ने अपने दिग्गज खिलाड़ियों आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ कर दिया है, और ऑक्शन में जमकर पैसे खर्च किए हैं – जिसमें कैमरन ग्रीन के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. टीम में अब फिन एलन और टिम सीफर्ट जैसे विस्फोटक विकल्प मौजूद हैं, साथ ही बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर सुनील नरेन और खुद रहाणे भी हैं.
बैटिंग ऑर्डर और कॉम्बिनेशन पर रहाणे ने साधी चुप्पी
इतने सारे विकल्पों के बावजूद, रहाणे ने बैटिंग ऑर्डर और कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास जो बैटिंग ग्रुप है, वह ज़बरदस्त है, मेरा मतलब है कि ज़्यादातर बैट्समैन अच्छी फॉर्म में हैं, विदेशी खिलाड़ी भी बहुत अच्छी लय में हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।
केकेआर के कप्तान ने कहा,सच कहूं तो, मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि हम किस लाइनअप के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस समय हमारे पास जितने भी बैट्समैन हैं, वे सभी बहुत अच्छी लय में हैं, हमने अभी-अभी अपना कैंप शुरू किया है, इसलिए हम इस सीज़न को लेकर बहुत उत्साहित हैं.