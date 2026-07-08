इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगी आखिरी टेस्ट

इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. टैमी ब्यूमोंट भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले मुकाबले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगी.

टैमी अपने 17 साल के शानदार करियर का अंत ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट मैच के साथ करेंगी, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से होगी.

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वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए लगाए सबसे ज्यादा शतक

नवंबर 2009 में अपने अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत करने वालीं टैमी ने इंग्लैंड के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 260 मैच खेले, जिसमें 7,325 रन बनाए. टैमी वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 12 शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी हैं, जो साल 2017 में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड की ऐतिहासिक महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत की मुख्य सूत्रधार थीं.उस टूर्नामेंट में टैमी ने सर्वाधिक 410 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया था.

17 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलना बड़ा सम्मान: टैमी

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की तरफ से जारी एक बयान में टैमी ने कहा, करीब 17 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है, जब छोटी उम्र में क्रिकेट खेलने का शौक जगा,तब मुझे शायद ही पता था कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना भी एक विकल्प हो सकता है,यह सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है कि कितनी लड़कियां और लड़के इससे प्रेरित हुए हैं.

उन्होंने कहा कि हम हमेशा अगली पीढ़ी के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे और अब मेरे लिए यह मौका आ गया है कि मैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को यह जिम्मेदारी सौंप दूं,लॉर्ड्स में होने वाला यह टेस्ट मैच,जो लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट है, मेरे करियर को अलविदा कहने का सबसे सही मौका है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा करियर इतना शानदार होगा.

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खेल के तीनों फॉर्मेट में लगाया है शतक

35 साल की टैमी इंग्लैंड की उन दो महिला खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है. टैमी टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली इंग्लिश महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2023 में विमेंस एशेज के दौरान ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन बनाए थे.

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घरेलू क्रिकेट खेलती रहेंगी टैमी ब्यूमोंट

टैमी ब्यूमोंट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह घरेलू क्रिकेट में ‘द ब्लेज’ और ‘द हंड्रेड’ में ‘बर्मिंघम फीनिक्स’ के लिए खेलना जारी रखेंगी. उन्होंने कहा, मैं घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखूंगी, लेकिन अपने शानदार सपोर्ट के लिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं,मैं उन सभी कोच और सपोर्ट स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिनके साथ इतने वर्षों तक काम किया है,अपनी उन टीममेट्स का जिनके साथ मैंने कई यादगार पल बिताए हैं और अपने दोस्तों और परिवार का भी- इतने वर्षों तक आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं यहां तक ​​नहीं पहुंच पाती.