BPL: राजशाही वॉरियर्स ने पहली बार जीता बीपीएल का खिताब, तंजीद हसन ने जड़ा शतक

राजशाही वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए चार विकेट खोकर 174 रन बनाए. चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम 17.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गई.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 24, 2026 10:31 AM IST

BPL 2025-2026
BPL 2025-2026

Rajshahi Warriors BPL Champion: तंजीद हसन के शतक और बिनूरा फर्नांडो (चार विकेट) की घातक गेंदबाजी से राजशाही वॉरियर्स ने चट्टोग्राम रॉयल्स को 63 रन से मात देकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2025-26) का खिताब पहली बार अपने नाम किया. 175 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम 110 रन पर ढेर हो गई. तंजीद हसन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वहीं शोरिफुल इस्लाम प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए.

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजशाही वॉरियर्स ने 4 विकेट खोकर 174 रन बनाए. चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम 17.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गई.

साहिबजादा फरहान- तंजीद हसन की जोड़ी ने दिलाई शानदार शुरुआत

साहिबजादा फरहान और तंजीद हसन की सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 10.2 ओवरों में 83 रन जुटाए. साहिबजादा 30 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, यहां से तंजीद ने केन विलियसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर की ओर ला दिया. विलियसन 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए.

तंजीद ने जड़ा विस्फोटक शतक

यहां से तंजीद ने जेम्स नीशम के साथ तीसरे विकेट के लिए 33 रन जोड़े। तंजीद 62 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 100 रन बनाकर आउट हुए. शोरिफुल इस्लाम और मुकिदुल इस्लाम ने 2-2 विकेट हासिल किए.

बिनुरा फर्नांडो की घातक गेंदबाजी के आगे ढेर हुई चट्टोग्राम रॉयल्स

इसके जवाब में चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम बिनुरा फर्नांडो की घातक गेंदबाजी के आगे सरेंडर कर दिया और पूरी टीम 17.5 ओवरों में महज 110 रन पर सिमट गई. टीम ने 18 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे, यहां से मिर्जा बेग ने हसन नवाज के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभालने की कोशिश की.

सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

हसन 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से जाहिदुज्जमान ने मिर्जा बेग के साथ चौथे विकेट के लिए 25 रन जोड़े. मिर्जा 36 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि आसिफ अली ने 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके, वॉरियर्स की तरफ से बिनुरा फर्नांडो ने महज 9 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि हसन मुराद ने 3 विकेट निकाले. इनके अलावा जेम्स नीशम ने भी दो विकेट अपने नाम किए.

