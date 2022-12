बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया ने निराशानजक शुरूआत की है. पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी. भारतीय टीम 41.2 ओवर में सिर्फ 186 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. केएल राहुल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. राहुल ने 73 रन की पारी खेली.

रोहित शर्मा (27 रन), विराट कोहली (09 रन), शिखर धवन (07 रन), श्रेयस अय्यर (24 रन) और वाशिंगटन सुंदर (19 रन) बड़ी पारी नहीं खेल सके. शाकिब अल हसन और इबादत हुसैन की गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज असहाय नजर आए. टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन:

कॉमेडियन प्रवीण ने लिखा है कि अगर आप भारत-बांग्लादेश मैच नहीं देख रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो कृप्या वही करते रहें…

If you are not watching #INDvsBAN match and doing something else… Please continue doing that something else.

why does this happen with shikhar lol… #INDVSBAN #BANvsIND #dhawan pic.twitter.com/BE0m3WhgNr

This is 1st time, Virat Kohli failed to Score atleast 20 runs in 6 Consecutive ODI Innings! #INDvsBAN

Rohit,Shikar and Virat is comeback in pavillion be like : pic.twitter.com/iy16cXqBFm

One of the world’s greatest all-rounder has removed both Virat Kohli and Rohit Sharma in a space of three balls.

Meanwhile, India’s best all-rounder currently has opted out and is busy campaigning for elections. Priorities. #BANvIND

— Sameer Allana (@HitmanCricket) December 4, 2022