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VIDEO: आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए रवाना हुई टीम इंडिया

भारतीय टीम बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेलेगी. पहला मैच 26 जून और दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 और तीन वनडे खेलेगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 23, 2026, 04:39 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 04:39 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 04:39 PM IST

Team India

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श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रवाना हो गई है. चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलवार को भारतीय टीम ने उड़ान भरी. टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम की यह पहली टी20 सीरीज है.

टीम इंडिया पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी.आयरलैंड सीरीज से श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपनी पारी का आगाज करेंगे. भारतीय टीम बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेलेगी. पहला मैच 26 जून और दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मुकाबले 1 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई को खेले जाएंगे.

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वैभव सूर्यवंशी पर होगी नजरें

टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के कप्तानी की शुरुआत के साथ ही सबसे बड़ा आकर्षण वैभव सूर्यवंशी हैं. वैभव आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे, फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, सचिन ने तेंदुलकर ने 1989 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के लिए डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी को 15 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया था। वैभव ने अपने चयन के साथ ही सबसे कम उम्र में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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इंग्लैंड में वनडे सीरीज भी खेलेगी टीम इंडिया

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जाएग. सीरीज के तीन मैच 14, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे. वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे. अय्यर वनडे में टीम के उपकप्तान हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए वनडे विश्व कप 2027 की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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