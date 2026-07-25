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भारत के पूर्व क्रिकेटर पर दर्ज हुआ एफआईआर, जानें क्या है आरोप ?

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भारी मुनाफ़े का वादा किया और उन्हें पार्टनर के तौर पर ट्रक लगाकर ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में निवेश करने के लिए राज़ी किया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 25, 2026, 03:27 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 03:27 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 03:27 PM IST

Rajesh Chauhan

Rajesh Chauhan

भारत के पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ एक व्यक्ति से 15 लाख रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. पूर्व क्रिकेटर पर आरोप है कि उन्होंने एक स्टील कंपनी के साथ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने यह धोखाधड़ी की.

स्टेशन हाउस ऑफिसर केशव कोसले ने बताया कि स्थानीय अदालत के आदेश पर शुक्रवार को मोहन नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, मामले की जांच चल रही है, जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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16 जुलाई के एक आदेश में, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) ऐश्वर्या दीवान ने शिकायतकर्ता दिनकर विश्वामित्र द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत दायर अर्जी को मंज़ूरी दी और मोहन नगर पुलिस को जांच करने और अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. अर्जी के अनुसार, चौहान ने विश्वामित्र को बताया कि वह एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और कुछ बड़े उद्योगपतियों से उनके करीबी संबंध हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी फर्म, गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओडिशा के क्योंझर ज़िले में जिंदल स्टील से आयरन ओर (लौह अयस्क) और लंप्स (टुकड़ों) के ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है.

शिकायतकर्ता ने लगाया गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि चौहान ने भारी मुनाफ़े का वादा किया और उन्हें पार्टनर के तौर पर ट्रक लगाकर ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में निवेश करने के लिए राज़ी किया. अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर जारी किए गए कथित वर्क ऑर्डर दस्तावेज़ दिखाए. दस्तावेज़ों को असली मानकर, विश्वामित्र ने 30 जुलाई, 2021 को चौहान के साथ एक समझौता किया और चेक के ज़रिए 2.51 लाख रुपये का भुगतान किया. अर्जी के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट बिज़नेस के लिए गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के बैंक खाते में दो किश्तों में 15.01 लाख रुपये ट्रांसफर किए.

‘लिखित शिकायतें देने के बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई’

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब चौहान ने संतोषजनक जवाब देना बंद कर दिया, तो विश्वामित्र ने जिंदल स्टील लिमिटेड से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि न तो चौहान और न ही गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसमें यह भी दावा किया गया कि उन्हें दिखाया गया वर्क ऑर्डर जाली और मनगढ़ंत था, शिकायतकर्ता का आरोप था कि मोहन नगर पुलिस स्टेशन और बाद में दुर्ग के पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायतें देने के बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें BNSS की धारा 175(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

‘धोखाधड़ी करके बेईमानी से पैसे लेने का आरोप’

आवेदन और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि उपलब्ध सामग्री से एक संज्ञेय अपराध होने का संकेत मिलता है और शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. अदालत ने गौर किया कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि प्रतिवादी (चौहान) ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी करके बेईमानी से पैसे हासिल किए, जिसके लिए पुलिस जांच की आवश्यकता है. चौहान ने पहले PTI को बताया था कि यह मामला व्यापार से जुड़ा विवाद है. उन्होंने कहा था, शिकायतकर्ता के कुछ पैसे पहले ही लौटा दिए गए हैं, जबकि बाकी रकम लौटाने में निजी कारणों से देरी हुई है.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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