नई दिल्ली: रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम पर्थ में दूसरे अभ्यास मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के साथ भिड़ती हुई नजर आई। केएल राहुल की 55 गेंदों में 74 रन की पारी के बावजूद भारत 35 रन से मैच हार गया। क्योंकि टीम इंडिया 20 ओवरों में 132/8 का ही स्कोर बना सकी। भारत ने इस मुकाबले पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना था।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर की पारी खेलते हुए भारत को 169 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे हासिल करने में भारत नाकामयाब रहा और 35 रनों से मुकाबला हार गया।

वहीं दूसरी ओर भारत के वॉर्म-अप मैच के हारने पर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। जिसमें कई लोग भारतीय टीम में कमी बता रहे है तो कोई केएल राहुल की बल्लेबाजी पर सवाल उठा रहा है।

KL is hopeless , I can’t believe he keeps getting games , 22 off 28 balls is really bad

