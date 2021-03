हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया को 36 रन पर ऑलआउट हो जाना तो आपको याद ही होगा. भारत ने अपने टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर एडिलेड के उस ऐतिहासिक टेस्ट में ही बनाया था. हालांकि 36 पर ऑलआउट होकर पिंक बॉल टेस्ट (Pink Ball Test) हारी टीम इंडिया ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में ऐसा छकाया कि भारत ने 2-1 से वह सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने एक बार इस 36 नंबर को याद किया है. शास्त्री ने एक ट्वीट कर बताया कि भारतीय क्रिकेट का इस 36 नंबर का खास नाता है.

एडिलेड में जब टीम इंडिया 36 रन पर ऑलआउट हुई थी तो मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मैच खत्म होने के बाद ही खिलाड़ियों को प्रेरित करने के मकसद से यह कहा था कि वह इस 36 अंक को अपने दिलो-दिमाग में एक बैज की तरह छाप लें. यह नंबर अब उन्हें हमेशा बेहतर करने की प्रेरणा देगा. इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और फिर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में मात देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है.

Ha… Too many 36’s. Six 6s mine. Team 36 Adelaide. One day number 36. Gavaskar 36. @YUVSTRONG12 six 6s. Could be more…???? pic.twitter.com/WUG9BxCzzT

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 10, 2021