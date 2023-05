टीम इंडिया ने शुरू की WTC फाइनल की तैयारी, नई ट्रेनिंग किट की दिखी पहली झलक

बीसीसीआई ने जो फोटोज शेयर किए हैं, उसमें तेज गेंदबाज उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर के अलावा कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टॉफ नजर आ रहा है.

IPL 2023 प्लेऑफ अभी भी जारी है, ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ी तीन बैच में यूके के लिए रवाना होंगे. पहले बैच में शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और अक्षर पटेल 23 मई को रवाना हुए थे. वहीं, जयदेव उनादकट के साथ रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज के भी जल्द ही लंदन में पहुंचने की उम्मीद है.

From Nottingham to Ahmedabad ?️

A journey of grit, determination, pride and teamwork ??#TeamIndia ?? members relive a remarkable journey of reaching the WTC Final for the second time ???? - By @RajalArora

WATCH the full Video ?? #WTC23 https://t.co/WVY41lVNNh pic.twitter.com/uOnBK74ADp

