जब भारतीय टीम से मिलने पहुंचे महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स, देखें VIDEO

वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी भारतीय क्रिकेट टीम ने महान सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस मुलाकात के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने गारफील्ड सोबर्स का जोशीले अंदाज में स्वागत किया और क्रिकेट के अनुभव एक-दूसरे के साथ साझा किए.

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम 12 जुलाई से डोमिनिका और पोर्ट ऑफ स्पेन में दो टेस्ट खेलेगी, जिसके बाद टीम तीन वनडे और पांच T20 मैच की सीरीज में कैरेबियाई टीम का सामना करेगी .

बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान गारफील्ड सोबर्स के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "बारबाडोस में महान शख्स की संगति में. टीम इंडिया ने क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की."

In Barbados & in the company of greatness! ? ?#TeamIndia meet one of the greatest of the game - Sir Garfield Sobers ? ?#WIvIND pic.twitter.com/f2u1sbtRmP

