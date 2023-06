WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया की नई जर्सी जारी, वीडियो में देखें पहली झलक

बता दें कि एडिडास साल 2028 तक के लिए लिए भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर बना है, एडिडास को हर मैच के लिए बीसीसीआई को 75 लाख रुपये देने होंगे, भारत की पुरुष, महिला और अंडर-19 टीमों की जर्सी अब एडिडास ही बनाएगा. एडिडास भारतीय टीम की जर्सी के अलावा एडिडास टीम इंडिया की टोपी और अन्य चीजें भी बेंचेगा, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर साल बीसीसीआई को 10 करोड़ रुपये देने होंगे.

एडिडास से पहले किलर जीन्स भारतीय टीम का आधिकारिक जर्सी स्पॉन्सर था. उससे पहले एमपीएल टीम इंडिया की जर्सी तैयार करता था. सोशल मीडिया पर भी लोगों को टीम की नई जर्सी काफी पसंद आ रही है.

Giant Indian Jersey. Can't wait to see right ?? #GiantIndiaJersey Stay tuned till we reveal #TeamIndia Jersey.#adidasindia #WTCFinal #INDvsAUS pic.twitter.com/15qS0Id6oo

— Adidas India (@AdidasIndia_) June 1, 2023