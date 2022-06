विराट कोहली समेत भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के लिए लंदन पहुंच चुकी है और एकमात्र टेस्ट की तैयारियों में जुट गई है। BCCI ने ट्विटर पर खिलाड़ियों के फोटोज शेयर करते हुए ये जानकारी दी। BCCI ने प्रैक्टिस की जो फोटोज शेयर की है उसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अन्य खिलाड़ियों की लंदन में प्रैक्टिस करते देखा जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट 1 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा।

Out and about in London??#TeamIndia pic.twitter.com/NtOmK2XbsV

— BCCI (@BCCI) June 17, 2022