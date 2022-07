वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के समापन के बाद टीम इंडिया इस साल अगस्त में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। एशिया कप से पहले टीम को सीमित ओवरों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करना है। जिम्बाब्वे बोर्ड के एक सूत्र ने एएनआई को बताया, ‘हां, टीम इंडिया एक छोटी वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। पहला मैच 18 अगस्त को, दूसरा 20 को और तीसरा और आखिरी वनडे 22 को खेला जाएगा।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने एएनआई को बताया कि टीम इंडिया के व्यस्त कार्यक्रम के चलते दो टीमें एक ही समय में यात्रा करेंगी। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ‘टीम बी सीरीज के लिए जिम्बाब्वे जाएगी और वीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच होंगे।” भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज खेल रही है और इसके बाद शिखर धवन के नेतृत्व में 22 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की T20I सीरीज खेलेगी।

Team India to tour Zimbabwe for three-match ODI series in August

