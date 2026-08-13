2027 के बाद बुमराह के बिना खेलने को रहो तैयार, रिपोर्ट में टीम इंडिया को सलाह

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Jasprit Bumrah Fitness Update: वर्ल्ड कप 2027 के बाद जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने को रहो तैयार, रिपोर्ट में टीम इंडिया को बड़ी सलाह

भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह कितने अहम हैं इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक उनके विकल्प के तौर पर दूर-दूर तक किसी खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 13, 2026, 10:35 AM IST

Published On Aug 13, 2026, 10:35 AM IST

Last UpdatedAug 13, 2026, 10:35 AM IST

Jaspirt Bumrah

जसप्रीत बुमराह (आईएएनएस फोटो)

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं. फॉर्मेट कोई भी हो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में बुमराह ही अगुआ रहते हैं. लेकिन बुमराह अब 32 साल के हो चुके हैं. और भारतीय क्रिकेट में यह सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि बुमराह हमेशा तो नहीं खेल सकते. इसके साथ ही वह कई बार चोटों से भी जूझते रहे हैं. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें चोट लग गई थी और इसी वजह से वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

जसप्रीत बुमराह को शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल किया गया था लेकिन इसमें फिटनेस की शर्त थी. और बुमराह सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाए. और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए भी उन्हें आराम देने का ही फैसला किया गया. उनके स्थान पर जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया.

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एशियन गेम्स की टीम का भी हिस्सा हैं जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह की रिकवरी को लेकर अब भी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता. बुमराह उन कई खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जो बेंगलुरु के सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस में रिकवरी कर रहे हैं. बुमराह सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि फिजियो जसप्रीत बुमराह की चोट और रिकवरी पर गहरी नजर बनाए हुए हैं. हालांकि, यह भी खतरा जताया जा रहा है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 के बाद वह लंबे फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे.

2027 के वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह का क्या?

अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर में लिखा, ‘सीओई श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बुमराह का वर्कलोड बढ़ाने पर काम कर रहे था. ऐसा अहसास हुआ कि निश्चित समय में फिट नहीं हो पाएंगे. लंबे फॉर्मेट में उन्हें गेंदबाजी किए हुए काफी समय हो गया है. सीओई बुमराह को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है. बुमराह को लेकर कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है. वैसे भी भारतीय क्रिकेट को शायद अब अगले साल के वर्ल्ड कप के बाद लंबे फॉर्मेट में बुमराह के बिना भी आगे बढ़ने पर सोचना होगा.’

भारत के मिशन वर्ल्ड कप 2027 का जसप्रीत गुमराह एक अहम हिस्सा हैं. टीम प्रबंधन ने तेज गेंदबाजी का एक पूल तैयार करने में काफी मेहनत की है. इसमें मोहम्मद सिराज, अर्शीदीप सिंह जैसे खिलाड़ी हैं. वहीं हर्षित राणा, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ को भी तैयार किया जा रहा है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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