टीम इंडिया ने कुछ इस अंदाज में मनाया जीत का जश्न, BCCI ने शेयर किया VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 दिन में पटखनी देने के बाद बचे हुए वक्त का बड़े ही शानदार अंदाज सदुपयोग किया। दरअसल, टीम इंडिया जीत के बाद सैर पर निकली। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ तीन मूर्ति इलाके में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने पहुंचे। इस दौरान टीम इंडिया ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारें में जानकारी अर्जित की।

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो और फोटोज के जरिए इसकी जानकारी फैंस के साथ साझा की।बीसीसीआई ने फोटोज के कैप्शन में लिखा, "टीम इंडिया ने मनोरम प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा को दर्शाते हुए भारत के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक अनूठा संग्रहालय है।"

BCCI ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "भारत के प्रधानमंत्रियों की समृद्ध विरासत की यात्रा को जाना, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश का पुनर्निर्माण किया। टीम इंडिया के लिए शानदार अनुभव। प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत की यात्रा को प्रदर्शित करता है।"

A trip to cherish! #TeamIndia visited the captivating @PMSangrahalaya, a unique museum dedicated to the Prime Ministers of India, illustrating the journey of India after Independence. @PMOIndia