भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड को दूसरे T20I मैच में 49 रनों से पटखनी देते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरफनमौला रविन्द्र जडेजा के नाबाद 46 रनों के दम पर 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 170 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 17 ओवर में 121 रनों पर ढेर हो गई।

भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार रहे जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट झटके। हार्दिक और हर्षल को 1-1 सफलता मिली। इंग्लैंड की ओर से मोईन अली ने सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी खेली।

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने बेहतरीन शुरुआत दी।दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी हुई जिसे डेब्यू गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन ने तोड़ा। इसके बाद कोहली 1 रन और पंत 26 रन बनाकर लगातार 2 गेंदों पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी एक तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक छोर संभाले रखा और अंत तक नाबाद रहे। जडेजा ने 46 रनों की पारी खेली जिसके दम पर भारत 8 विकेट पर 170 रन का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा।

India take an unassailable 2-0 series lead ?

A comprehensive performance in Edgbaston helps them win the second T20I by 49 runs. #ENGvIND | ? Scorecard: https://t.co/w0EN9Tmapp pic.twitter.com/gYvQrhHv6r

— ICC (@ICC) July 9, 2022