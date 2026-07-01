कैसे बनेगी वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग-11 में जगह ? पूर्व चीफ सेलेक्टर ने दी सलाह

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, जहां भारतीय टीम ने 0-2 से सीरीज गंवाई. अब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वैभव के डेब्यू का इंतजार है. इस बीच भारत के पूर्व चयनकर्ता सरनदीप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि डरहम में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी भारतीय एकादश का हिस्सा बनें. उन्होंने प्लेइंग-11 में वैभव की जगह कैसी बनेगी, इसे लेकर भी सुझाव दिया है.

वैभव सूर्यवंशी अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे.

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‘अगर आप भविष्य के लिए टीम बना रहे हैं तो रोटेशन नीति अपनानी होगी’

सरनदीन ने डीपीएल नीलामी के दौरान कहा, वैभव को आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए था, टीम प्रबंधन को यह देखना होगा कि उन्हें एकादश में कैसे शामिल किया जाए, कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और उसे मौका मिल सकता है. उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य के लिए टीम बना रहे हैं तो रोटेशन नीति अपनानी होगी, तब आपको कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाना होगा और उसे मौका देना होगा.

पंद्रह साल के सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार फॉर्म दिखाया था और उसके बाद श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए के लिए मेजबान टीम के खिलाफ 29 गेंद में 94 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली थी. सरनदीप को उम्मीद है कि सूर्यवंशी शीर्ष स्तर पर भी फॉर्म बरकरार रखेंगे.

#WATCH | Delhi: On the sidelines of the Delhi Premier League (DPL) Season 3 Auction, Former selector and head coach of the South Delhi Superstarz, Sarandeep Singh, says, "After the IPL, the DPL is the second biggest league… I think it is a massive platform, and hopefully, it… pic.twitter.com/XfPEAowrVo — ANI (@ANI) July 1, 2026

‘यह सही समय है कि उसे जल्द से जल्द खिलाना शुरू किया जाए’

इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, यह उसे परखने का समय है, उसे बाहर नहीं रखें, अगर मौका मिले तो उसे एकादश में खिलाएं, जिस फॉर्म में वह अभी है, यह सही समय है कि उसे जल्द से जल्द खिलाना शुरू किया जाए, जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, वह अकेले दम पर मैच जिता सकता है.

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‘उसमें तीनों प्रारूप में खेलने की प्रतिभा है’

सरनदीप का मानना ​​है कि सूर्यवंशी आगे चलकर सभी प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. उन्होंने कहा, वह बहुत युवा है, वह लाल गेंद का कौशल भी सीख सकता है, वह रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए भी खेल रहा है, उसमें तीनों प्रारूप में खेलने की प्रतिभा है.