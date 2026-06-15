Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

SL A vs Ind A: सुपर ओवर में हारी इंडिया ए, वैभव सूर्यवंशी भी नहीं दिला पाए जीत

इंडिया ए की टीम को श्रीलंका ए के हाथों सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा. ट्राई सीरीज में ये इंडिया ए की लगातार दूसरी हार है. अब भारतीय टीम अपना अगला मैच 17 जून को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ इसी मैदान पर खेलेगी.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 15, 2026, 07:08 PM IST

Published On Jun 15, 2026, 07:08 PM IST

Last UpdatedJun 15, 2026, 07:08 PM IST

ट्राई सीरीज का चौथे मैच में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया. मुकाबले के आखिरी में खूब हंगामा देखने को मिला. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए थे. जिसका पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम भी 50 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 265 रन ही बना सकी. जिसके बाद सुपर ओवर के लिए तिलक वर्मा अंपायर से बहस करते हुए नजर आए. क्योंकि नियम के मुताबिक अगर मैदान पर लाइट रहती है. तो सुपर ओवर करवाया जा सकता है. जिसके बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ने 16 रन बनाए. मगर इंडिया की टीम सिर्फ 10 रन ही बना सकी.

विपराज और शेडगे ने खेली अहम पारी

रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत-ए टीम 49.2 ओवरों में 265 रन पर सिमट गई. भारत को 29 के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी (21) के रूप में पहला झटका लगा. जिसके बाद टीम ने प्रभसिमरन सिंह (11) के रूप में दूसरा विकेट भी गंवा दिया. यहां से कप्तान तिलक वर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ (37) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 91 के स्कोर तक पहुंचाया. लेकिन तिलक वर्मा (23) के आउट होते ही विकेटों का पतझड़ लग गया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

भारतीय टीम ने 143 के स्कोर तक अपने 7 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद विपराज निगम ने सूर्यांश शेडगे के साथ आठवें विकेट के लिए 90 गेंदों में 104 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. विपराज 49 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए. जबकि सूर्यांश ने 66 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 72 रन की पारी खेली. श्रीलंका-ए की तरफ से मोहम्मद शिराज और विजयकांत वियासकांत ने 3-3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, सहान अराच्चिगे, कुगाथास मथुलन और वानुजा सहान ने 1-1 विकेट निकाला.

टीम इंडिया पर लगी 10 रन की पेनल्टी

इसके जवाब में श्रीलंका-ए 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 265 रन ही बना सकी. मेजबान टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो उसके खाते में पहले से ही 10 रन जोड़ दिए गए थे. क्योंकि भारतीय पारी के दौरान बल्लेबाज विपराज निगम के बार-बार प्रोटेक्टेड एरिया में दौड़ने की वजह से भारतीय टीम पर 5-5 रन की दो बार पेनल्टी लगाई गई थी. श्रीलंका को अविष्का फर्नांडो और निरोशन डिकवेला की सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई।. दोनों खिलाड़ियों ने 5 ओवरों में स्कोर 56 तक पहुंचा दिया. फर्नांडो 14 गेंदों में 5 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद डिकवेला ने विशेन हलंबागे (17) के साथ 19 रन और सदीरा समरविक्रमा के साथ 37 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 112 रन तक पहुंचाया.

डिकवेला 33 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद सदीरा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 113 गेंदों में 7 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. श्रीलंका को अंतिम ओवर में जीत के लिए 5 रन की दरकार थी. लेकिन अरशद खान ने इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन दिए और मैच ‘सुपर ओवर’ में पहुंचा. श्रीलंका की इस पारी में आयुष बडोनी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए. जबकि अरशद खान, निशांत संधु, विपराज निगम, अनुकूल रॉय और सूर्यांश शेडगे ने 1-1 विकेट निकाला. श्रीलंका ने सुपर ओवर में 17 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 6 गेंदों में सिर्फ 10 ही रन बना सकी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

एक बार फिर फेल हुए वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका ए के खिलाफ हुए सस्ते में आउट

एक बार फिर फेल हुए वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका ए के खिलाफ हुए सस्ते में आउट
आठ घंटे प्रैक्टिस, रोजाना लगभग 100 ओवर बल्लेबाजी... वैभव के कोच ने खोला बड़ा राज

आठ घंटे प्रैक्टिस, रोजाना लगभग 100 ओवर बल्लेबाजी... वैभव के कोच ने खोला बड़ा राज

IND VS AFG: गुरबाज के शतक पर भारी पड़ी 'प्रिंस' गिल की पारी, टीम इंडिया ने 7 विकेट से मारी बाजी

IND VS AFG: गुरबाज के शतक पर भारी पड़ी 'प्रिंस' गिल की पारी, टीम इंडिया ने 7 विकेट से मारी बाजी

ENG VS NZ: न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव, केन विलियमसन की जगह इस खिलाड़ी को मिली एंट्री

ENG VS NZ: न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव, केन विलियमसन की जगह इस खिलाड़ी को मिली एंट्री

Latest News

fifa-world-cup-2026-2

परमिट की दिक्कत के कारण फ्लाइट में हुई घंटों की देरी, बड़ी मुश्किल के बाद मियामी पहुंची उरुग्वे की टीम
germany-3

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप में बनाया एक नया इतिहास, क्या रहा रविवार को खास
sana-fatima

भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने बनाए क्या-क्या बहाने
vipraj-nigam-1-2

एक बार फिर फेल हुए वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका ए के खिलाफ हुए सस्ते में आउट
vipraj-nigam-3

समझाने के बाद भी नहीं माने विपराज निगम, गलती पर की गलती, भारत को हुआ 10 रन का नुकसान
netherlands-vs-japan

FIFA World Cup 2026: मैच खत्म होते ही स्टेडियम की सफाई में जुटे जापान के फैंस, तस्वीरें वायरल

Editor's Pick

Women t20i World Cup Deepti Sharma becomes Highest Wicket-Taker in Women T20I scripts History Against Pakistan

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं
Women T20 World Cup 2026 Pakistan Captain Fatima Sana Statement after lost to India by 64 Runs

भारत से हार के बाद क्या बोलीं पाकिस्तानी कप्तान, किसे ठहराया हार का जिम्मेदार
india women highest t20i score against pakistan t20 world cup 2026 Smriti Mandhana Harmanpreet Kaur

टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया महिला T20I इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?