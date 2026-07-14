Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

टीम इंडिया का साथ छोड़ने की तैयारी में गौतम गंभीर का साथी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें दावा किया गया है कि गौतम गंभीर के सहायक कोच रयान टेन डोशेट आखिरी बार इसी दौरे पर भारतीय टीम का साथ नजर आएंगे.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 14, 2026, 06:55 PM IST

Published On Jul 14, 2026, 06:55 PM IST

Last UpdatedJul 14, 2026, 06:55 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे वनडे सीरीज के बीच एक बड़ी खबर सामने आई हैं. जिसमें दावा किया गया है की गौतम गंभीर के सहायक कोच रयान टेन डोशेट टीम इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को होने वाला तीसरा वनडे मैच उनका आखिरी असाइनमेंट हो सकता है.

‘क्रिकबज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी इच्छा के बारे में बता दिया है. हालांकि, आखिरी फैसला हेड कोच गौतम गंभीर लेंगे, जिन्होंने डोशेट को भारतीय टीम में लाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

टीम इंडिया का साथ क्यों छोड़ना चाहते हैं टेन डोशेट

भारतीय टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन किया था. हालांकि, यह प्रदर्शन रयान टेन डोशेट के जाने की वजह नहीं है. क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, टेन डोशेट पूरी तरह से निजी कारणों से आगे बढ़ना चाहते हैं. डोशेट के तीन बेटे अभी काफी छोटे हैं. उनकी पत्नी नौकरीपेशा हैं.

ऐसे में डोशेट लंदन में रहने वाले अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं. टीम इंडिया के साथ काम करने में डोशेट को बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है. इसलिए माना जा रहा है कि टेन डोशेट ऐसी भूमिका की तलाश में हैं. जिसमें कम यात्रा करनी पड़े और वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें.

गौतम गंभीर ने की थी सिफारिश

‘क्रिकबज’ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कोच के तौर पर टेन डोशेट की भूमिका पूरी तरह से तय नहीं है. उनकी विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र फील्डिंग है, लेकिन टी. दिलीप पहले से ही बतौर फील्डिंग कोच काम कर रहे हैं. इसलिए उस क्षेत्र में उनका योगदान सीमित रहा. इसके बावजूद, गंभीर के साथ उनके करीबी और पेशेवर संबंध हैं. गंभीर ने ही कुछ साल पहले भारत के हेड कोच का पद संभालने के बाद बीसीसीआई को उनकी सिफारिश की थी. गंभीर के पद संभालने के बाद टेन डोशेट दो साल पहले भारतीय कोचिंग सेटअप से जुड़े थे. समझा जाता है कि बीसीसीआई के साथ उनका शुरुआती अनुबंध हाल ही में समाप्त हुआ है. जिसकी अवधि लगभग 12-14 जुलाई के बीच खत्म हुई.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

ENG VS IND 1ST ODI LIVE : इंग्लैंड को लगा 8वां झटका, 250 के पार पहुंचा इंग्लैंड का स्कोर

ENG VS IND 1ST ODI LIVE : इंग्लैंड को लगा 8वां झटका, 250 के पार पहुंचा इंग्लैंड का स्कोर
टॉस हारकर भी पूरी हुई शुभमन गिल की मुराद, बताया कैसी है पहले वनडे की टीम

टॉस हारकर भी पूरी हुई शुभमन गिल की मुराद, बताया कैसी है पहले वनडे की टीम
भारतीय टीम का तुरुप का पत्ता बदल देगा पासा, 968 दिन बाद हो रही है वापसी

भारतीय टीम का तुरुप का पत्ता बदल देगा पासा, 968 दिन बाद हो रही है वापसी
वनडे में अंग्रेजों की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत, यह रणनीति बनाएगी विजेता

वनडे में अंग्रेजों की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत, यह रणनीति बनाएगी विजेता

Latest News

fifa-world-cup-2026-7

Messi, Mbappe या England? कौन उठाएगा FIFA World Cup 2026 की Trophy?
jasprit-bumrah-1-35

Jasprit Bumrah : जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

jos-buttler-96

जोस बटलर ने लगाया खास 'दोहरा शतक', इयोन मोर्गन के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी
india-vs-england-1-5

टॉस हारकर भी पूरी हुई शुभमन गिल की मुराद, बताया कैसी है पहले वनडे की टीम
eng-vs-ind-odi

ENG VS IND 1ST ODI LIVE : रुट-डॉसन की जोड़ी ने संभाली पारी, 190 रन के पार पहुंचा स्कोर

ind-vs-eng-43

भारतीय टीम का तुरुप का पत्ता बदल देगा पासा, 968 दिन बाद हो रही है वापसी

Editor's Pick

India vs England 1st ODI Preview Stats Head to Head Edgbaston Record

हालिया रिकॉर्ड भारत के पक्ष में, एजबेस्टन में 11 साल से इंग्लैंड अजेय, कांटे का रहेगा मुकाबला
Jasprit Bumrah will play his first ODI since the 2023 World Cup final after 968 days

ENG vs IND: खत्म होगा 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी
Virat Kohli can Break Sachin Tendulkar Record of fastest 15000 ODI Runs

ENG vs IND: विराट कोहली के निशाने पर सचिन और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड
Stephen Fleming and Chennai Super Kings part ways after 18 years

स्टीफन फ्लेमिंग और CSK की राहें हुईं जुदा, खत्म हुआ 18 साल पुराना साथ
लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
BCCI Review Gautam gambhir and Shreyas iyer role after series defeat against England

गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल, क्यों आई ऐसी नौबत ?