'थाला फॉर अ रीज़न' अब हुआ ग्लोबल! एमएस धोनी के बर्थडे पर फीफा वर्ल्ड कप का खास ट्वीट वायरल

भारत को 3 आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 45वां जन्मदिन है. उनके इस खास दिन पर खेल जगत के लोगों ने सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली शुभकामनाएं दीं. लेकिन फीफा विश्व कप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. FIFA World Cup 2026 के इंस्टाग्राम अकाउंट ने लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड की एक तस्वीर शेयर की. इन तीनों ने मौजूदा टूर्नामेंट में सात-सात गोल किए हैं.

विश्व भर में फेमस हुआ ‘थाला फॉर अ रीज़न’

पूरे विश्व में फुटबॉल का खुमार फैंस के सिर पर डोल रहा है. इस बीच भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर फीफा के इंस्ट्रा पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया. फीफा के पोस्ट में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड नजर आ रहे हैं. जिसमें ‘थाला फॉर अ रीज़न’ और तीनों खिलाड़ियों के गोल की संख्या यानि 7 लिखा है. जोकि धोनी की बर्थ डेट और उनकी जर्सी नंबर भी है. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस माही को थाला बुलाते हैं. फीफा ने उस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था कि “7 गोल। Thala for a reason. Happy Thala Day।” यह धोनी की फेमस जर्सी नंबर 7 और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस द्वारा उन्हें दिए गए निकनेम “Thala” की ओर इशारा था.

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रोमांचक मोड़ पर पहुंचा फीफा विश्व कप 2026

फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के लिए 6 टीमें क्वालीफॉई कर चुकी हैं. जिसमें इंग्लैंड, मोरक्को, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, और बेल्जियम का नाम शामिल है. वहीं गोल्डन बूट की रेस भी रोमांचक हो गई है. क्योंकि लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड तीनों ही खिलाड़ी के 7 गोल हो चुके हैं. लेकिन असिस्ट की वजह से फांस के कप्तान एम्बाप्पे इस फेहरिस्त में पहले नंबर पर काबिज है. लेकिन जल्द ही उनको अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी पीछे छोड़ सकते हैं.