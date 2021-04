Pat Cummins रातों-रात बने भारत में हीरो, ट्विटर पर #ThanksPat करने लगा ट्रेंड, भज्‍जी बोले...

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) इस वक्‍त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर तरफ उनकी वाहवाही कर रहा है. भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कमिंस द्वारा किए गए एक नेक काम के कारण अब हर कोई उनका फैन हो गया है. कमिंस ने भारत में ऑक्‍सीजन की कमी को देखते हुए पीएम केयर्स फंड में 50 हजार डॉलर देने का फैसला किया है.

पैट कमिंस (Pat Cummins) इस वक्‍त आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं. उनके इस कदम की सराहना करते हुए भज्‍जी ने शुक्रिया कहने के लिए हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की.

Pat Cummins saab appreciation tweet🔥🔥 pic.twitter.com/TFPIYHayT7 — Tonishark (@Tonishark3) April 26, 2021

Indians watching Australian cricketer Pat Cummins leading the call to donate in PM Cares fund & help India recover amidst humanitarian crisis while playing #IPL2021 Thanks Pat for this beautiful gesture! pic.twitter.com/y21gt3v6au — Vishal Verma (@VishalVerma_9) April 26, 2021

Thanks Pat Trending In India At No. One, Thankyou Patty pic.twitter.com/hyReEZSRqm — Narendra Modi fan (@narendramodi177) April 26, 2021

Thanks Pat cummins, you’re doing what Indian cricketers should’ve done. https://t.co/ks4h0pBLfD pic.twitter.com/CUbG5J1fT8 — Palash Jain (@bhut_tezz) April 26, 2021

I just wanted to say “Thanks Pat” Thank you so much🙏🏻❤️ Lot’s of love to you from India🇮🇳🧡 pic.twitter.com/RHmFwhDxJG — Kabir 🌟 (@itsKabir16) April 26, 2021

पैट कमिंस (Pat Cummins) ने सोमवार दोपहर ट्वीट कर फैन्‍स से कहा, “भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए मेरा स्‍नेह बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ता गया है. यहां के लोग काफी अच्छे हैं. मौजूदा वक्‍त में बड़ी संख्‍या में कोरोना वायरस के चलते लोगों को परेशान देखकर मैं निराश हो जाता हूं.”

https://twitter.com/patcummins30/status/1386624033936969730

“एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे आईपीएल में खेलकर करोड़ों फैन्‍स तक पहुंचने का मौका मिलता है. इसी चीज को ध्‍यान में रखते हुए मैंने पचास हजार डॉलर पीएम केयर्स फंड में देने का फैसला किया है. खासतौर पर इसलिए मैं ये राशि दे रहा हूं ताकि जरूरतमंदों की मदद के लिए ऑक्‍सीजन खरीदी जा सके. मुझे पता है कि मेरे द्वारा दान की गई राशि बहुत ज्‍यादा नहीं है पर मैं ये उम्‍मीद करता हूं इससे किसी न किसी को फायदा जरूर मिलेगा.”