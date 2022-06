1983 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत को सचिन, सहवाग समेत क्रिकेट जगत ने कुछ यूं किया याद

भारतीय क्रिकेट में आज यानी 25 जून की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। 39 साल पहले आज ही के दिन भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान में उस समय की सबसे मजबूत टीम वेस्टइंडीज को हराते हुए वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। कपिल देव ने जब खिताब जीता था तब उनकी उम्र महज 24 साल थी और आज भी उनके नाम वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान के रुप में दर्ज है।

भारतीय फैंस के दिलों में आज भी इस वर्ल्ड कप की यादें दर्ज है जिनमें दिग्गज क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। सचिन ने ट्वीट किया, “जीवन में कुछ पल आपको प्रेरित करते हैं और आपको सपने देखने के लिए मजबूर करते हैं। आज ही के दिन 1983 में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। मैं पहली बार तभी जाना कि मैं भी यही करना चाहता था!”

Some moments in life inspire you & make you dream. On this day in 1983, we won the World Cup ? for the first time. I knew right then, that’s what I wanted to do too!? pic.twitter.com/hp305PHepU

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 25, 2022

BCCI ने ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “एक ऐतिहासिक दिन और भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। जब टीम इंडिया ने कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था।”

?️ #OnThisDay in 1983 A historic day & a landmark moment for Indian cricket as #TeamIndia, led by @therealkapildev, clinched the World Cup title. ? ? pic.twitter.com/WlqB0DQp1U — BCCI (@BCCI) June 25, 2022

सहवाग ने अपने अनोखे अंदाज में 25 जून की तारीख को याद करते हुए ट्विटर पर लिखा, ” तारीख में क्या रखा है? खैर, 25 जून की तारीख में शुरुआत रखी है। यह एक ऐसा दिन है जब भारत ने अपनी यात्रा शुरू की थी- 1932 में अपना पहला टेस्ट खेलना और 51 साल बाद 25 जून 1983 को कपिल पाजी और उनके लड़कों ने विश्व कप जीता, जो कई क्रिकेटरों के लिए एक शुरुआत थी।”

Date mein kya rakha hai? Well, 25th June, is date mein shuruaat rakhi hai. It is a day on which India began it’s journey-in 1932 playing it’s first ever Test & 51 years later on 25th June 1983, Kapil Paaji & his boys winning the World Cup,which was a beginning for many cricketers pic.twitter.com/wcBz4BzsyS — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 25, 2022

On this day in 1983, Indian cricket changed forever, winning their first World Cup, led by the great Kapil Dev, the whole group has played a big role in making India a force by inspiring millions to take up the game.pic.twitter.com/9GZWq5CRX8 — Johns. (@CricCrazyJohns) June 24, 2022

????????… ???????? ?#OnThisDay in 1983 ➡️ ?? won their maiden World Cup ?? Which bowling duo from ????? ???’? team shined with 3⃣-fers in this iconic final? ?#OneFamily @ICC @therealkapildev pic.twitter.com/OPWYta5NPh — Mumbai Indians (@mipaltan) June 25, 2022

On this day in 1983, #TeamIndia won its maiden ODI @cricketworldcup by defeating West Indies & lifted the ?. Let’s revisit the golden moment of Indian Cricket Team’s historic 1983 @ICC ODI World Cup win at Lord’s, England.#AmritMahotsav @BCCI @ianuragthakur @therealkapildev pic.twitter.com/0lDEojFPb7 — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 25, 2022