इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन (Kevin Peterson) का कहना है कि अगर इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी अपने परिवार को छोड़े बिना एशेज सीरीज (The Ashes 2021) के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहता, उनका वह समर्थन करते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इस साल नवंबर में एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रोटोकॉल के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों को नहीं ले जा सकते हैं।

पीटरसन (Kevin Peterson) ने ट्वीट कर कहा, “इंग्लैंड के जो खिलाड़ी वाकई अपने परिवार को चार महीने तक नहीं देख पाएंगे वो अगर एशेज के लिए नहीं जाना चाहते तो उन्हें मेरा पूरा समर्थन है। खिलाड़ी के लिए परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

Any ENG player that pulls out of this Ashes, if they seriously can’t see their families for FOUR MONTHS, has my full backing.

Families are the most important part of a players make up. And even more so in the current climate!

FOUR MONTHS with no family on Ashes Tour? ?? pic.twitter.com/boR9rwuzGh

— Kevin Pietersen? (@KP24) June 22, 2021