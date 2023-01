ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में चौकों-छक्कों की बारिश होना आम बात है लेकिन क्या हो जब बल्लेबाज के शॉट से गेंद महज 30 गज के घेरे को भी पार नहीं कर पाए और उसे छक्का दे दिया जाए। जी हां, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच 14 जनवरी को खेले गए मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, मेलबर्न स्टार्स की पारी के तीसरे ओवर में विकेटकीपर जो क्लार्क ने रेनेगेड्स के तेज गेंदबाज विल सदरलैंड की गेंद पर एक जोरदार शॉट लगाया जिससे गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर 30 यार्ड सर्किल के अंदर जा गिरी। और फिर अंपायर ने इसे छक्का दे दिया। इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसी पारी के 16वें ओवर में एक बार फिर ऐसा हुआ। इस बार ब्यू वेबस्टर ने टॉम रॉजर्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेला लेकिन गेंद स्टेडियम की छत से टकराने के बाद पिच के करीब जा गिरी। इस बार भी अंपायर ने छक्का का इशारा कर दिया।

ये मुकाबला मेलबर्न के मशहूर डॉकलैंड्स स्टेडियम में खेला गया जो पूरी तरह से कवर है। यानी बारिश होने की स्थिति में भी इस स्टेडियम के भीतर बिना किसी रुकावट के मैच खेला जा सकता है। यही वजह रही कि एक नहीं बल्कि 2-2 शॉट इस स्टेडियम की छत से टकराकर मैदान के अंदर ही जा गिरे और अंपायन ने छक्का देने का फैसला किया।

